A Malnate l’evento clou del basket UISP: due giorni di finali al palasport

Arriva l’evento-clou della stagione sportiva di pallacanestro del Comitato Provinciale Uisp di Varese: le finali under e senior che si svolgeranno il 6 e 7 giugno al Palazzetto di via Gasparotto a Malnate. «Un evento storico – spiega Renato Vagaggini, responsabile Struttura Pallacanestro Uisp Varese – che celebrerà i 20 anni del campionato di Varese. Abbiamo iniziato nel 2006 con 8 squadre che si sfidavano in un torneo che durava solo 3 mesi e siamo arrivati quest’anno al record assoluto di 222 squadre (83 senior, 103 under e 36 minibasket) che si sfidano in circa 2500 partite, con circa 5000 tesserati».

Numeri elevatissimi che aumentano sempre più ogni anno – prosegue Vagaggini, raccontando l’evoluzione del campionato in questi 20 anni – e che coinvolgono formazioni della provincia di Varese, Milano, Como, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola: la formazione che ha vinto più campionati senior è il Montello 1982 (con 5 edizioni), mentre i campioni in carica sono il Deportivo Elite. Invece i campionati under sono arrivati alla loro settima edizione, quelli di minibasket alla loro quarta annata.

Ed allora il via alle sfide: sabato 6 giugno (alle h. 14.30) giocheranno Polisportiva Senna vs. Lipomo per la categoria Under 13. A seguire, alle ore 16.45, per la categoria Under 14 si sfideranno Limax Clivio e Basket Galliate. Poi sarà il turno dell’under 15 (ore 19.00) con la gara fra Beavers Borgomanero e Basket Academy Ticino. Concluderanno la prima giornata delle finali le squadre di Arona Basket e Basket Academy Ticino che, alle ore 21.15, giocheranno la finale degli Under 18.

Si tornerà sul parquet domenica mattina 7 giugno, con la prima gara in versione femminile: alle ore 11 Pro Patria Busto Arsizio e Pol. Cucciago Senna si contenderanno la vittoria del campionato Under 15 femminile.

Alle ore 13.30 giocheranno (per gli Under 16) Cassano Magnago e Basket Academy Ticino, mentre alle ore 16.00 sara’ il turno di Cistellum Cislago e Beavers Borgomanero a contendersi la vittoria del campionato Under 17. Le ultime squadre under a scendere in campo saranno BC Trecate e Novara Basket, alle ore 18.30 per gli Under 19. Ed infine spazio per l’attesissima finale senior (alle ore 21.00) fra Irish Venegono ed i malnatesi dei Just Drink It: al termine ci saranno le premiazioni. Di sicuro, durante tutta la giornata, il Palazzetto sarà pieno di tifosi ed appassionati, che non faranno certo mancare il tifo per la loro squadra del cuore.

Tutte le partite dei due giorni delle finali saranno riprese e visibili in diretta streaming YouTube mentre un fornitissimo punto ristorazione allieterà i palati di tifosi, giocatori e dirigenti (grazie all’aiuto degli amici della Pallavolo di Malnate).I ringraziamenti di dovere a chi rende tutto ciò possibile: Renato Vagaggini, Monica Giacobbo, Lorenzo Favretto, Rosario Musolino, Stefano Bianchi e tutte le persone che lavorano al Comitato Provinciale di Varese.

IL GRANDE BASKET A MATERIA – Giovedì 11 giugno si torna a parlare di basket a Materia, lo spazio di Castronno dove ha sede VareseNews. Alle ore 21 sarà ospite Marco Alfieri che presenterà il suo libro “Le sere dei miracoli” dedicato alle dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni disputate negli anni Settanta dalla Pallacanestro Varese. CLICCATE QUI per prenotare gratuitamente il vostro posto.

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