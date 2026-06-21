A Malnate musica, Color Run e show cooking a supporto della Fondazione Giacomo Ascoli

La memoria e la solidarietà scendono in piazza per un fine settimana che unisce l’intera comunità nel segno della generosità. (foto d’archivio)

Il fine settimana di venerdì 26 e sabato 27 giugno porta nel comparto delle Scuole Medie di via Gasparotto a Malnate l’evento Sorridi con Barbara in Festa d’Estate. L’iniziativa nasce per ricordare con gioia Barbara Borelli, scomparsa a 23 anni dopo aver combattuto per quasi sette anni contro la leucemia linfoblastica acuta, e si propone di sostenere i progetti della Fondazione Giacomo Ascoli per la ricerca sui linfomi pediatrici e per l’acquisto di apparecchiature mediche e sanitarie all’avanguardia destinate all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Il ricavato netto delle attività sarà devoluto alla fondazione, nello specifico al Fondo Sorridi con Barbara. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Malnate insieme ad amici e familiari di Barbara, con il supporto del Comune di Malnate e di Insieme per lo Sport Odv.

Il fine settimana si apre venerdì 26 giugno alle 18:30 con l’attivazione degli stand gastronomici e dell’area street food gestiti dalle realtà locali del territorio, che rimarranno operativi per tutta la durata dell’evento. L’intrattenimento musicale della prima serata è affidato al dj set di David Beat, mentre uno spazio rilevante è riservato alle famiglie con l’animazione per i più piccoli, che include gessetti, mascotte, spettacoli e giochi, oltre a momenti dedicati alle letture per bambini.

La giornata di sabato 27 giugno comincia invece alle 15 con l’apertura ufficiale dei laboratori e dei giochi a tema Luna Park, coordinati dalle associazioni sportive del territorio e dal Gruppo Creative della Fondazione Giacomo Ascoli. Mezz’ora più tardi, alle 15:30, riprendono i servizi di ristorazione con lo street food della Pro Loco. Il pomeriggio prosegue alle 16 sotto il segno dell’intrattenimento e delle bolle di sapone curate da Stefano Animazioni Eventi.

Il momento centrale del pomeriggio scatta alle 17 con la Color Run, una corsa non competitiva di 3 chilometri aperta a tutti i cittadini, le cui iscrizioni sono raccolte sulla piattaforma Eventbrite. Dopo l’arrivo, alle 18:30, si tengono le premiazioni seguite da un aperitivo nell’area cibo. La serata entra nel vivo alle 19 con un particolare show cooking dello chef Marco Rossi, che presenta al pubblico una serie di piatti ispirati alla cucina asiatica in stile “Asian Style”, in un momento accompagnato ancora dalle selezioni musicali di David Beat. Il programma si completa alle 20 con la sfilata di moda del gruppo Le 0048 e si chiude alle 21 con il concerto dal vivo della MDF Band, che propone un tributo ai principali cantautori della musica italiana. L’organizzazione della manifestazione vede la collaborazione e il sostegno di diverse realtà economiche locali, tra cui Torrezione Felmoka, Immobiliare Bonne Vie e Stefano Animazioni Eventi.