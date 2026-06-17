A Malnate sul Pgt l’opposizione attacca: “Troppa fretta e poca chiarezza sulle osservazioni dei cittadini“

Duro intervento delle forze di opposizione sul percorso di analisi del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Malnate. Al termine dell’ultima serata della commissione consiliare dedicata all’esame delle osservazioni presentate dai cittadini, i gruppi Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate Viva – Malnate in Movimento contestano l’operato della giunta guidata dalla sindaca Nadia Cannito, giudicando insufficiente il tempo dedicato all’approfondimento di un tema ritenuto cruciale per il futuro della città.

Secondo i consiglieri di opposizione, l’amministrazione aveva inizialmente previsto che due sole serate fossero sufficienti per esaminare le 105 osservazioni presentate dai cittadini e le relative controdeduzioni predisposte dagli uffici. Una previsione che, alla prova dei fatti, si sarebbe rivelata irrealistica.

«Dopo tre serate di lavoro – sottolineano i gruppi in una nota – sono state analizzate appena 71 delle circa 200 pagine complessive che raccolgono osservazioni e controdeduzioni». Un dato che, secondo i firmatari del comunicato, dimostrerebbe la complessità del tema e la necessità di un percorso più approfondito prima dell’approvazione definitiva del documento urbanistico.

Le critiche riguardano anche l’organizzazione delle sedute. Le opposizioni lamentano l’assenza di un ordine del giorno dettagliato e di un metodo strutturato per affrontare l’esame delle osservazioni, oltre alla mancanza di strumenti di supporto utili a rendere più comprensibili le scelte dell’amministrazione.

«Colpisce – si legge nella nota – che la giunta non abbia ritenuto necessario utilizzare mappe, schemi, slide o altri strumenti visivi per illustrare le proprie decisioni. Quando si discute del futuro urbanistico della città, trasparenza e comunicazione dovrebbero essere elementi essenziali».

Per i gruppi di minoranza, il nodo centrale resta il rapporto con i cittadini che hanno partecipato al procedimento amministrativo presentando osservazioni e proposte. «Chi ha dedicato tempo e competenze per contribuire alla definizione del PGT merita risposte chiare, motivate e puntuali, non formule standard o testi che appaiono come semplici copia-incolla».

Da qui la richiesta rivolta alla maggioranza di rinviare il Consiglio comunale previsto per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, dedicando ulteriore tempo all’illustrazione delle controdeduzioni e al confronto pubblico.

«Se il PGT è davvero uno strumento fondamentale per il futuro di Malnate – concludono i gruppi di opposizione – la giunta e la maggioranza dovrebbero garantire un percorso più trasparente e approfondito. Resta una domanda: perché tanta fretta dopo undici mesi di silenzio?».

Una presa di posizione che riaccende il dibattito politico attorno a uno degli strumenti più importanti per la pianificazione e lo sviluppo del territorio cittadino nei prossimi anni.