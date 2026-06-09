A Malnate torna “La Finestra in Festa” tra arte, inclusione e la cucina di chef Barzetti

Tre giorni di festa, solidarietà, arte e buona cucina. A Malnate torna il tradizionale appuntamento con “La Finestra in Festa”, la tre giorni di eventi promossa dall’associazione “La Finestra” con il patrocinio del Comune. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, l’area feste di via Pastore diventerà il cuore pulsante di una manifestazione che unisce la comunità nel segno della condivisione e del sostegno alle attività del sodalizio locale.

L’arte dei ragazzi ispira l’apertura della festa

Il via ufficiale alla manifestazione è previsto per venerdì 19 giugno alle ore 21.00, sempre all’interno dell’area feste di via Pastore. Il primo appuntamento in calendario è dedicato alla cultura e alla creatività, con la presentazione di una mostra artistica decisamente speciale. I visitatori potranno infatti ammirare un’esposizione di opere interamente realizzate dai ragazzi dell’associazione, che per l’occasione si sono lasciati ispirare dalla celebre artista Leonor Fini.

Sabato sera a cena con lo chef Sergio Barzetti

Il fine settimana entrerà nel vivo sabato 20 giugno con uno dei momenti più attesi del programma. A partire dalle ore 19.30 l’area feste ospiterà la “Serata con Chef Sergio Barzetti”. Il noto maestro di cucina firmerà un menù speciale studiato per l’occasione, che valorizza i prodotti del territorio e i sapori estivi. La cena è aperta al pubblico esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi contattando il numero di telefono preposto.

Il percorso gastronomico ideato dallo chef si aprirà con un antipasto a base di Formaggina del lago di Monate accompagnata da una fresca caponata d’estate. A seguire, come primo piatto, verrà servito un risotto ai due pomodori con melanzana marinata e pesto croccante di rucola. Il secondo vedrà protagonista un arrosto di tacchino con salsa tonnata e datterini al basilico, per poi chiudere in dolcezza con il dessert battezzato “La dolce brezza d’estate dei ragazzi di La Finestra”. Il costo della cena è di 35 euro, comprensivo di vino, acqua e caffè.

La chiusura domenicale tra celebrazione e convivialità

La giornata conclusiva di domenica 21 giugno si aprirà la mattina sul fronte spirituale e comunitario. Alle ore 9.30, presso la Chiesa di San Martino a Malnate, sarà celebrata la Santa Messa, un momento particolarmente significativo che sarà animato direttamente dai ragazzi della cooperativa.

I festeggiamenti si sposteranno nuovamente in via Pastore alle ore 12.30 per il grande pranzo conclusivo. Per l’ultimo appuntamento a tavola della manifestazione, la cucina dell’area feste proporrà un ricco menù con specialità sia di mare sia di terra, offrendo un’ulteriore occasione di convivialità per salutare la tre giorni di festa. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero dedicato.