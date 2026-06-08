A Malnate un incontro pubblico per fare il punto su igiene urbana e rifiuti

Giovedì 11 giugno l’appuntamento in Sala Consiliare con l’amministrazione e i tecnici del gestore per fare chiarezza su regole, tariffe e spazzamento delle strade

Il Comune di Malnate promuove un momento di confronto aperto alla cittadinanza per fare chiarezza sulla gestione dei rifiuti e sul decoro urbano. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare di via De Mohr. La serata vedrà la partecipazione dei tecnici del gestore del servizio e offrirà ai residenti l’opportunità di approfondire le regole della piattaforma ecologica, i criteri di fatturazione e le buone pratiche per il mantenimento della pulizia in città.

Regole e conferimenti alla piattaforma ecologica

Uno dei temi centrali della serata riguarderà il funzionamento della piattaforma ecologica comunale. I tecnici presenti forniranno chiarimenti dettagliati sui limiti relativi ai rifiuti ammessi e sulle regole fondamentali per un corretto conferimento. L’obiettivo è anche quello di analizzare e trovare soluzioni condivise di fronte alle criticità segnalate dai cittadini, in particolare per quanto riguarda l’impossibilità temporanea di scaricare specifiche frazioni di rifiuti.

Trasparenza su tariffe e costi del servizio

Il secondo punto all’ordine del giorno toccherà da vicino le tasche dei contribuenti. Spazio dunque alla trasparenza sui criteri di calcolo delle tariffe applicate agli utenti. Durante l’incontro verranno illustrati i meccanismi di ripartizione dei costi e le modalità di gestione dei rapporti operativi che intercorrono tra il Comune di Malnate, la Provincia di Varese e il Gestore del servizio di igiene urbana, con l’intento di rendere la macchina amministrativa e tariffaria più chiara e comprensibile a tutti.

Spazzamento delle strade e contrasto all’abbandono dei rifiuti

Il decoro della città passa inevitabilmente dalla pulizia delle vie e dei luoghi pubblici. L’amministrazione e i tecnici affronteranno il tema dell’ottimizzazione dello spazzamento stradale, un servizio che spesso si scontra con il problema logistico delle auto in sosta d’intralcio. Parallelamente, verranno discusse le misure per contrastare un fenomeno purtroppo diffuso: l’abbandono improprio dei sacchetti della spazzatura all’interno o nei pressi dei cestini pubblici stradali.

Monitoraggio, controlli e formazione

L’ultimo pilastro dell’incontro sarà dedicato alla sensibilizzazione e alla vigilanza per un comportamento consapevole. Saranno presentate le strategie di monitoraggio mirate a individuare le utenze che presentano anomalie prolungate nel tempo nel conferimento dei rifiuti. Accanto all’attività di controllo, verrà sottolineata l’importanza della formazione continua del personale, una risorsa ritenuta fondamentale per offrire un supporto concreto e quotidiano al cittadino nelle pratiche di differenziazione.