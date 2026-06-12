A Marchirolo lunedì l’ultimo saluto a Sara Vetrano, la camera ardente aperta domenica. “Ci accompagnerai per sempre”

È stata fissata la data dell’ultimo saluto a Sara Vetrano, la ragazza di 16 anni morta domenica 7 giugno nel tragico incidente sulla Statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca, dove un’auto ha travolto il gruppo di giovani con cui stava raggiungendo a piedi una spiaggia del Lago Maggiore.

I funerali si terranno lunedì 15 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di San Pietro a Marchirolo, preceduti alle 10 dalla recita del rosario. Dopo la funzione, il corteo proseguirà verso il cimitero locale.

La camera ardente è allestita presso la Sala Comunale del Teatro Camilliani di Marchirolo, in via Dante 17, e sarà aperta domenica 14 giugno dalle 9 alle 19 per consentire a quanti vorranno di portare un saluto alla giovane.

“A te che hai portato luce e amore nella vita di chi ha avuto il dono di incontrarti, ci accompagnerai per sempre col tuo amore”: sono le parole scelte dalla famiglia per il manifesto funebre, che si chiude con un ringraziamento “a quanti interverranno e a quanti sono loro vicini in questo triste momento”.

Sara Vetrano abitava a Cugliate Fabiasco e frequentava l’istituto professionale Einaudi di Varese, all’indirizzo per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 19 giugno. La sua morte ha sconvolto tutti, dove il dolore resta intrecciato all’apprensione per le condizioni dei quattro ragazzi rimasti feriti nello stesso incidente, tra cui un quindicenne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.