A Materia l’arte queer rompe i confini: dialogo tra artisti, attivisti e territorio

Un confronto aperto tra arte, identità e territorio, preceduto da un momento conviviale curato da Fabio Longhin insieme ai ragazzi di Progetti Fantasia e accompagnato dai prodotti di “Quanto”, il progetto ideato dalla ricercatrice Anna Rosso. A Materia si è svolta la serata della rassegna “Senzavincoli”, iniziativa promossa dal comitato soci coop di Busto Arsizio e inserita nel calendario del Pride Month e dedicata al rapporto tra espressione artistica, diritti e comunità.

Il progetto racconta attraverso mostre, incontri e performance una geografia queer che attraversa Milano e la provincia di Varese. Un percorso che mette al centro il tema della libertà di espressione e del superamento dei confini, geografici, culturali e sociali.

Ad aprire il talk sono stati i rappresentanti di Arcigay Varese, la presidente Alice Millefanti e il vicepresidente Tommaso Tramonte, che hanno sottolineato il ruolo dell’arte come strumento capace di raccontare storie e identità spesso rimaste ai margini. «I confini si spezzano completamente quando parliamo di persone e quando parliamo di diritti», ha osservato Millefanti, ricordando anche l’importanza di portare questi temi oltre i grandi centri urbani.

Nel corso della serata è intervenuto anche il collettivo Giargiame, realtà attiva tra le province di Milano e Varese nell’ambito dell’educazione affettiva e sessuale e della promozione della cultura queer. I rappresentanti del collettivo hanno raccontato il lavoro svolto sul territorio e il percorso che li sta portando all’organizzazione del primo Pride di Legnano, con l’obiettivo di dare visibilità alle persone e alle comunità spesso escluse dai principali spazi di rappresentazione.

Uno dei momenti più partecipati è stato quello dedicato alle testimonianze personali. Tra queste quella di Elijah, giovane ragazzo transgender, che ha raccontato il proprio percorso di coming out e transizione, sottolineando l’importanza del sostegno familiare e l’esigenza di garantire a tutti la possibilità di autodeterminarsi. «La sola esistenza delle persone trans è una forma di resistenza» ha affermato, collegando la propria esperienza al tema della serata.

Ampio spazio è stato poi dedicato agli artisti coinvolti nel progetto espositivo “Senzavincoli”, curato da Laura Vasarri e Damiano Grassi e ospitato tra l’Aula Ali della Libertà di Busto Arsizio e il Pop di Milano. Giacomo Agnello Modica, Niccolò Quaresima, Alice Zanchi e la body painter Giada Gilardoni hanno raccontato al pubblico il significato delle opere esposte e il rapporto tra arte, identità e libertà personale.

Dalle illustrazioni ispirate alla mitologia reinterpretata in chiave queer di Agnello Modica ai collage di Alice Zanchi, passando per il progetto fotografico “L’esercito dei clown” di Quaresima, il dialogo ha mostrato come l’arte possa diventare strumento di racconto, visibilità e resistenza. Un concetto emerso più volte nel corso della serata e ripreso dagli stessi artisti nel descrivere il proprio percorso creativo.

Particolarmente apprezzata la performance dal vivo di body painting realizzata da Giada Gilardoni, che ha lavorato durante l’incontro trasformando il corpo della modella in una vera e propria opera d’arte. L’artista ha raccontato come il corpo sia diventato nel tempo il centro della sua ricerca, nata da un percorso personale di accettazione e consapevolezza.

La serata si è conclusa con un invito a visitare le mostre e gli altri appuntamenti del progetto, confermando la volontà degli organizzatori di utilizzare l’arte come spazio di dialogo e confronto, capace di mettere in relazione esperienze diverse e favorire una riflessione condivisa sul significato della libertà e dell’inclusione.