A Materia ogni mese si fa il giro del mondo. A giugno, più che mai

C’è un tratto che accomuna molti degli appuntamenti di Materia: la capacità di partire da un libro, una testimonianza o una storia per attraversare confini, culture e geografie lontane. Ogni mese, nello spazio libero di VareseNews, si compie un piccolo giro del mondo fatto di incontri, racconti e punti di vista. A giugno questo viaggio diventa ancora più evidente: dalla Spagna all’Africa occidentale, passando per Tunisi, Sarajevo, Cuba, l’Argentina e la Cina, senza dimenticare l’Ossola, la montagna di casa che racconta storie di frontiera e di incontro tra popoli. Un itinerario che attraversa continenti e generazioni, per conoscere meglio il mondo e forse anche noi stessi.

1 giugno – Spagna, oltre gli stereotipi

Il viaggio parte dalla penisola iberica con “La Spagna è diversa”, il libro di Roberta Cavaglià che racconta un Paese molto lontano dalle cartoline e dai cliché. Un percorso dentro le trasformazioni sociali, i diritti, il turismo e le sfide ambientali che stanno ridefinendo una delle realtà più dinamiche d’Europa.

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8 giugno – Ossola, la montagna vicina

Non serve andare lontano per trovare mondi da scoprire. Con “La montagna vicina: alla scoperta dei rifugi dell’Ossola”, Materia porta il pubblico tra i rifugi e le vette del territorio di confine tra Piemonte e Svizzera. Un’occasione per riscoprire storia, cultura e natura delle montagne più amate dai varesini.

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15 giugno – Tunisi, città dalle mille anime

Con il giornalista Leonardo Martinelli si arriva in Nord Africa. “Tunisi mon amour” accompagna il pubblico tra le strade della capitale tunisina, raccontando una città complessa, viva e sorprendente. Un crocevia di culture, identità e storie che sfugge ai pregiudizi e restituisce tutta la ricchezza del Mediterraneo contemporaneo.

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16 giugno – Sarajevo, dove l’umanità resiste alla guerra

Da Tunisi ai Balcani. Con “C’era l’amore a Sarajevo”, Gigi Riva riporta il pubblico negli anni dell’assedio della capitale bosniaca. Un racconto che parla di guerra ma soprattutto di persone, relazioni e speranza. Una riflessione che parte dal passato e arriva ai conflitti che ancora oggi interrogano l’Europa.

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22 giugno – Cuba e l’Avana, tra sogni e disincanto

L’isola che per decenni ha alimentato immaginari politici e culturali è al centro di “Milano l’Avana solo andata”, incontro dedicato al podcast del Sole 24 Ore che ripercorre la storia personale e collettiva di chi ha vissuto Cuba dall’interno. Un viaggio tra rivoluzione, musica, speranze e realtà, per capire cosa resta oggi del mito cubano.

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23 giugno – Argentina, cinquant’anni dopo il golpe

Il 24 marzo 1976 la democrazia argentina venne travolta dal colpo di Stato militare. A Materia, tre voci argentine raccontano la dittatura, i desaparecidos, le Madres de Plaza de Mayo e il rapporto con la comunità italiana. Una serata per ricordare e comprendere una delle pagine più drammatiche della storia sudamericana.

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29 giugno – Cina, un sogno in mandarino

La tappa asiatica conduce a Pechino con “Ho fatto un sogno in mandarino”. Alessandro Ceschi racconta sei anni trascorsi in Cina tra studio, lavoro, pandemia e trasformazioni personali. Un memoir che restituisce l’immagine di una Cina concreta e contraddittoria, lontana dalle semplificazioni e dagli stereotipi occidentali.

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30 giugno – Africa occidentale, tra social e solidarietà

Il viaggio si conclude tra Senegal, Gambia e Costa d’Avorio con “Voci e realtà dall’Africa occidentale: tra social e solidarietà”. Un incontro che intreccia generazioni, esperienze di viaggio e progetti di cooperazione per raccontare un’Africa contemporanea, dinamica e spesso poco conosciuta.

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Dalla Spagna alla Cina, passando per il Mediterraneo, i Balcani, l’America Latina e l’Africa, giugno conferma la vocazione internazionale di Materia: un luogo dove le storie diventano finestre aperte sul mondo e dove, ogni settimana, è possibile partire senza fare la valigia.