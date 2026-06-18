A Materia un incontro dedicato al futuro delle farmacie

Le farmacie comunali come presidi di salute, servizi di prossimità e luoghi sempre più centrali nella sanità territoriale. È questo il tema al centro dell’incontro “Fare rete nella farmacia pubblica”, in programma lunedì 22 giugno, dalle 10 alle 12.30, a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

L’evento è rivolto alle farmacie ed è organizzato dalla rete “Le farmacie fuori dal Comune”, progetto gestito da Saronno Servizi e nato per favorire la collaborazione tra farmacie comunali, enti pubblici e realtà territoriali.

L’appuntamento è su invito. Le farmacie interessate a chiedere informazioni o a partecipare possono scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@saronnoservizi.it.

L’incontro sarà un momento di confronto sul ruolo delle farmacie comunali nella sanità di prossimità, sulle opportunità offerte dalle reti tra soggetti pubblici e sullo sviluppo della Farmacia dei Servizi, modello che amplia la funzione tradizionale della farmacia trasformandola sempre più in un punto di riferimento per prevenzione, benessere e accesso ai servizi sanitari.

Diversi gli interventi previsti durante la mattinata. Il programma prevede la presentazione della rete “Le Farmacie Fuori dal Comune” a cura di Giordano Romano, portavoce della rete, e una testimonianza sulle altre reti attive in Lombardia con Cristiano Canova, portavoce de “Le Comunali – Farmacie in Rete”. Seguirà l’intervento di Giuliano Masina, responsabile del settore farmacie di Confservizi Lombardia, dedicato alle dinamiche attuali e alle prospettive future delle farmacie comunali in Lombardia.

Tra i contributi anche quello di Giacomo Ghilardi, vicepresidente di Anci Lombardia, sul percorso verso un protocollo d’intesa tra Anci Lombardia e Confservizi per il potenziamento del sistema delle farmacie pubbliche. Stefano Del Missier, direttore generale di AMF Spa, interverrà sul tema del deblistering come opportunità di valore per le reti di farmacie, mentre Maurizia Punginelli, direttore della SC Servizio Farmaceutico, approfondirà le prospettive attuali e future della Farmacia dei Servizi. In programma anche l’intervento di Federico Veggia Bombardi, portavoce di Bylogix, e Matteo Barale, portavoce di Tecnocad, dedicato a Lastmed, soluzione per la logistica sanitaria.

Durante la mattinata sarà quindi presentata l’esperienza maturata nel primo anno di attività dalla rete “Le farmacie fuori dal Comune”, con uno sguardo alle prospettive future e al confronto con altre realtà regionali. L’obiettivo è offrire alle farmacie comunali un’occasione di aggiornamento e dialogo su temi che riguardano l’organizzazione dei servizi, la collaborazione tra enti e l’evoluzione del ruolo della farmacia pubblica all’interno delle comunità.

L’appuntamento è su invito. Le farmacie interessate a chiedere informazioni o a partecipare possono scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@saronnoservizi.it.