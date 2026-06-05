A Morazzone arriva “DoveSiCanta in Tour”: una serata per riscoprire il piacere di cantare insieme

Dopo la prima tappa a Brenta, venerdì 17 luglio il tour arriva a Morazzone con una serata dedicata alla musica vissuta come esperienza collettiva e inclusiva

Dopo la prima tappa ospitata a Brenta, il progetto “DoveSiCanta in Tour” fa tappa a Morazzone. L’appuntamento è in programma venerdì 17 luglio in via Mameli 43 (alle 21) e propone un’esperienza aperta a tutti, pensata per mettere al centro il canto come strumento di incontro, partecipazione e condivisione.

Promossa da Solevoci APS, associazione varesina da anni impegnata nella diffusione della cultura corale e musicale, l’iniziativa si rivolge a persone di ogni età, indipendentemente dall’esperienza musicale o dalle capacità canore.

Un’esperienza diversa da un concerto

Gli organizzatori sottolineano che DoveSiCanta non è un concerto, non è un karaoke o una lezione di musica. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui persone che magari non si conoscono possano incontrarsi e imparare insieme un brano, sperimentando la forza del canto collettivo.

Durante la serata i partecipanti saranno guidati passo dopo passo nell’apprendimento di una canzone, senza l’ansia della performance o del giudizio. L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’esperienza condivisa e alla costruzione di relazioni attraverso la musica.

Cantare per creare comunità

Alla base del progetto c’è l’idea che il canto possa diventare uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza e favorire nuove connessioni tra le persone. «Una voce da sola è importante, ma tante voci insieme possono trasformare una serata in un’esperienza da ricordare» è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Per questo motivo l’evento è aperto anche a chi non ha mai partecipato a un coro o non si considera particolarmente intonato. Anzi, il progetto punta proprio a coinvolgere chi normalmente non si avvicinerebbe a un’attività musicale di gruppo.

Un progetto che viaggia nei territori

DoveSiCanta nasce con l’obiettivo di portare il canto in contesti diversi da quelli tradizionali, coinvolgendo paesi, associazioni, aziende e realtà del territorio. Un’esperienza che è stata ospitatata con grande successo anche a Materia, diventando un appuntamento fisso sempre molto atteso.

Il tour estivo rappresenta quindi un’occasione per diffondere questa esperienza in diversi comuni della provincia, creando momenti di aggregazione attraverso la musica e la partecipazione attiva.

Per partecipare alla serata di Morazzone è richiesta l’iscrizione attraverso il modulo online a questo link