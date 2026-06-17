A Mozzate l’iniziativa “Ci Sto? Affare Fatica”: una settimana di volontariato per i ragazzi dai 14 ai 17 anni

Anche quest’anno a Mozzate torna “Ci Sto? Affare Fatica!”, il progetto estivo che invita ragazze e ragazzi a dedicare una settimana del proprio tempo alla cura del territorio, vivendo un’esperienza di cittadinanza attiva, collaborazione e impegno concreto per la comunità.

L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 14 e i 17 anni, si svolgerà dal 20 al 24 luglio e offrirà ai partecipanti l’opportunità di contribuire alla valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio comune attraverso attività pratiche e di gruppo.

Un’esperienza per mettersi in gioco

“Ci Sto? Affare Fatica!” è un progetto che negli anni ha coinvolto migliaia di giovani in tutta la Lombardia, con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita del proprio paese.

Per una settimana i partecipanti lavoreranno insieme in attività utili per il territorio, affiancati da tutor e volontari adulti. Un’occasione non solo per rendersi utili, ma anche per fare nuove amicizie, sperimentare il lavoro di squadra e acquisire nuove competenze.

Un riconoscimento per l’impegno

Al termine dell’esperienza ogni partecipante riceverà un “buono fatica” del valore di 50 euro, pensato come riconoscimento simbolico dell’impegno e della disponibilità dimostrati durante la settimana di attività.

La partecipazione è completamente gratuita.

Iscrizioni già aperte

Le attività si svolgeranno ogni mattina dal 20 al 24 luglio, con orario indicativo dalle 8.30 alle 12.30.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale www.cistoaffarefatica.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 392 531 3436.

Un progetto per crescere insieme

L’iniziativa rappresenta un’opportunità educativa importante per i giovani del territorio, che potranno trascorrere una parte dell’estate in modo attivo e costruttivo, contribuendo al bene comune e sperimentando il valore della collaborazione.

Un modo diverso di vivere le vacanze estive, mettendosi in gioco in prima persona e scoprendo quanto anche piccoli gesti possano fare la differenza per la comunità.