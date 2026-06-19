A Olgiate Olona iniziano i lavori per le “Strade Verdi”: l’area scolastica cambia volto

Un progetto all’avanguardia che unisce sicurezza urbana, mobilità dolce e sostenibilità ambientale. Sono ufficialmente partiti a Olgiate Olona i lavori di riqualificazione dell’area scolastica situata intorno alla Scuola Primaria “Beato Plesso Carducci”, compresa tra via Unità d’Italia e via Conciliazione. L’intervento ha un valore complessivo di 368.000 euro, grazie al finanziamento ottenuto dal Comune che si è classificato al primo posto assoluto tra ben 135 candidature presentate in tutta la Regione Lombardia all’interno del bando “Strade Verdi”.

I cantieri sono stati aperti nel corso del mese di maggio e l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di sfruttare l’intera pausa estiva. Approfittando della chiusura delle attività didattiche, si punta infatti a ridurre al minimo i disagi per gli studenti, le famiglie e tutto il personale della scuola al momento del rientro a settembre. L’opera è stata sviluppata dalla società di ingegneria Nord Milano Consult, mentre la progettazione specialistica del verde è stata curata dalla dottoressa Elisabetta Branca.

I numeri dell’intervento e il modello sostenibile

Il progetto trasformerà radicalmente la viabilità e l’ambiente circostante il plesso scolastico, introducendo soluzioni innovative sia per la mobilità sia per la gestione del territorio. Gli interventi prevedono la realizzazione di 306 metri di nuova pista ciclabile bidirezionale, 540 metri quadrati di percorsi pedonali protetti e l’installazione di 60 nuove strutture portabiciclette posizionate tra la scuola e il parco.

Grande attenzione è stata data anche alla componente naturalistica e idrica: l’area vedrà la piantumazione di 44 nuove alberature e 114 metri di barriera vegetale, oltre alla creazione di 1.025 metri quadrati di superficie drenante e 432 metri quadrati destinati a sistemi di drenaggio urbano sostenibile (NBS/SUDS) per la gestione delle acque piovane. A completare il quadro ci saranno dispositivi intelligenti per monitorare e regolare il flusso del traffico automobilistico, che secondo le stime subirà una netta riduzione a favore delle due ruote.

La soddisfazione dell’amministrazione e il legame con la Regione

La trasformazione di via Unità d’Italia e via Conciliazione non rappresenta solo un’opera pubblica isolata, ma si inserisce in una visione più ampia di città moderna, dove la tutela dei percorsi casa-scuola diventa centrale.

«Il risultato ottenuto da Olgiate Olona, classificandosi come primo progetto finanziato in tutta la Lombardia – commenta Ketty Saija, assessore al Territorio –, conferma la qualità del lavoro svolto dagli uffici comunali e dai professionisti coinvolti, nonché dalla visione d’indirizzo della nostra amministrazione».

Sulla stessa linea d’onda si esprime anche il primo cittadino, che evidenzia l’impatto sociale della riqualificazione. «Questo progetto rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale – dichiara Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona –. Significa investire concretamente nella sicurezza dei nostri bambini e delle loro famiglie, creando percorsi protetti e spazi urbani più vivibili attorno alle scuole. Le “Strade Verdi” sono un modello di sviluppo che coniuga sicurezza, sostenibilità ambientale e qualità urbana, favorendo una mobilità più dolce e rispettosa delle persone e dell’ambiente».

Il sindaco ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine verso l’ente regionale e i suoi rappresentanti. «Desidero inoltre esprimere un sincero apprezzamento a Regione Lombardia – aggiunge Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona – per aver avuto la lungimiranza di promuovere un bando che guarda al futuro delle nostre città e alla sicurezza delle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va al Vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Cosentino, che ha seguito con attenzione in prima persona questi percorsi e ha sempre dimostrato vicinanza alle esigenze della nostra comunità con la sua presenza e i suoi interventi concreti».

Venerdì 25 giugno l’incontro pubblico con la cittadinanza

Per illustrare nel dettaglio tutte le novità del cantiere, i percorsi stradali modificati e le caratteristiche delle opere, l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di confronto aperto a tutti i residenti, con particolare invito rivolto alle famiglie che frequentano l’istituto.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 giugno 2026 alle ore 21.00, presso la sala le scuderie di via Luigia Greppi 9 a Olgiate Olona. Sarà un’occasione per dialogare direttamente con la giunta e con i tecnici incaricati. All’incontro interverranno il sindaco Giovanni Montano per la visione generale, l’assessore Ketty Saija per l’introduzione al progetto e il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino per illustrare l’ispirazione del programma regionale. Saranno presenti anche la dottoressa Elisabetta Branca per i dettagli su percorsi e verde, il capo settore territorio architetto Marco Cerana per i lavori pubblici, il comandante Alfonso Castellone per la sicurezza stradale e l’assessore Fabio Longhin per gli aspetti legati a digitalizzazione e aggiornamenti.