A Olgiate Olona Maurizio de Giovanni torna protagonista di “Incontro con l’Autore”

Un nuovo appuntamento con la grande letteratura contemporanea è in programma a Olgiate Olona. Martedì 16 giugno alle 21, nell’area interna del Municipio di via Luigia Greppi 9, la rassegna culturale “Incontro con l’Autore” ospiterà Maurizio de Giovanni, tra gli scrittori italiani più apprezzati dal pubblico e tra i principali protagonisti del noir nazionale.

Per l’autore napoletano si tratta di un ritorno particolarmente atteso. Negli anni, infatti, de Giovanni è stato più volte ospite della comunità olgiatese, instaurando un rapporto speciale con i lettori e con l’amministrazione comunale, che lo accolgono nuovamente per una serata dedicata alla narrativa e al confronto con il pubblico.

Nel corso dell’incontro, condotto da Amanda Colombo, lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo, Il tempo dell’orologiaio, accompagnando i partecipanti in un viaggio tra misteri, emozioni e riflessioni sul mestiere della scrittura. Al termine della serata sarà inoltre possibile partecipare al firmacopie.

Creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo come il Commissario Ricciardi e i Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni rappresenta uno degli ospiti di maggior rilievo della rassegna, che negli anni ha portato a Olgiate Olona importanti firme della narrativa italiana e internazionale.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il numero 0331 641560 oppure prenotarsi online tramite Eventbrite.