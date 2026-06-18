A Orta San Giulio la presentazione del libro “Guida ai sapori del passato lungo la Via Francisca”

Orta San Giulio ospita un pomeriggio dedicato alla memoria gastronomica e culturale dei territori attraversati dalla Via Francisca. Venerdì 19 giugno 2026, dalle 17.30 alle 18.30, al Palazzo dell’Università della Riviera, sarà presentato il libro “Guida ai sapori del passato lungo la Via Francisca. Dal Passo del Lucomagno a Novara” della scrittrice e ricercatrice Marilena Flury Roversi.

L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico, propone un incontro dedicato alla scoperta delle tradizioni alimentari, delle storie e delle ricette che hanno accompagnato nei secoli il percorso della storica via di comunicazione che collega le Alpi alla pianura novarese.

Un libro tra storia, territorio e cultura del cibo

L’opera raccoglie 142 ricette e numerose testimonianze legate al patrimonio gastronomico locale. Attraverso un itinerario che parte dal Passo del Lucomagno e arriva fino a Novara, il volume conduce il lettore in un viaggio tra montagne, laghi e risaie, alla scoperta di sapori antichi, curiosità e racconti che affondano le radici nella storia delle comunità attraversate dalla Via Francisca.

Il libro nasce da un lavoro di ricerca sulle tradizioni culinarie del territorio e intende valorizzare un patrimonio culturale spesso poco conosciuto, recuperando preparazioni storiche e ingredienti che raccontano l’identità dei luoghi.

A fare da filo conduttore è una riflessione cara al fondatore di Slow Food Carlo Petrini, citata anche nell’invito all’evento: «La tradizione se non si rinnova muore».

L’incontro con l’autrice

Ad aprire l’appuntamento sarà il saluto istituzionale del sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri. Seguirà l’incontro con l’autrice Marilena Flury Roversi, che illustrerà il percorso di ricerca alla base della pubblicazione e i contenuti del volume.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire il legame tra cultura, paesaggio e alimentazione, attraverso la riscoperta di ricette, usanze e testimonianze che hanno accompagnato la vita quotidiana delle comunità locali.

Degustazione finale e partecipazione gratuita

Al termine della presentazione è prevista una piccola degustazione dei “Milanesini”, antichi biscotti medievali oggi poco conosciuti ma legati alla tradizione gastronomica del territorio.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Accademia delle Arti e del Muro Dipinto con il patrocinio della Provincia di Novara, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Città di Orta San Giulio.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email info@traccedimeraviglie.it o al numero 335 6509294.