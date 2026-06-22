A Porto Ceresio due ragazzi soccorsi nel Ceresio: uno tra le rotte dei battelli, l’altro oltre le boe

Due ragazzi raggiunti e riportati in sicurezza a Porto Ceresio, dopo essersi allontanati eccessivamente dalla riva: uno si trovava nel centro del lago, lungo la rotta del battello di linea, l’altro oltre le boe di delimitazione dell’area di balneazione. È l’episodio più delicato di una giornata di intensi soccorsi sul Lago Ceresio, dove la vedetta ABL 1 dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla è stata impegnata su più fronti.

L’intervento a Porto Ceresio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 giugno, dopo che la stessa unità aveva già operato per circa due ore nel settore nord del lago.

Il ragazzo intercettato lungo la rotta del battello di linea si trovava in una posizione particolarmente esposta al rischio di collisione con i mezzi di trasporto pubblico che solcano regolarmente quel tratto di lago, mentre il secondo si era spinto oltre le boe che delimitano l’area destinata alla balneazione, uscendo quindi dalla zona protetta. Entrambi sono stati raggiunti e riportati a riva senza conseguenze.

Gli episodi di Porto Ceresio si aggiungono al bilancio complessivo della giornata, che ha visto la vedetta ABL 1 – con equipaggio a bordo, supportato da una squadra SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) – intervenire anche tra i comuni di Claino con Osteno e Porlezza. Lì sono state recuperate sette persone su tavole, lontane dalla costa e prive di adeguate misure di sicurezza, e un uomo che si era spinto a nuoto per oltre 200 metri dalla riva, incontrando difficoltà nel rientro. Tutti sono stati assistiti e riportati in sicurezza nei punti di partenza, tra campeggi e lidi della zona.

Gli interventi confermano la presenza costante dei mezzi di soccorso sul bacino lacuale, sia dell’Autorità che della Guardia di Finanza, che ieri ha impiegato due motovedette in servizio di polizia, e ribadiscono la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle regole di sicurezza in acqua, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza – come dimostra proprio il caso del ragazzo soccorso lungo la rotta dei battelli a Porto Ceresio.

«Questi interventi dimostrano quanto sia fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione sulle norme di sicurezza in acqua e sul rispetto della regolamentazione della balneazione – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo – Il nostro sistema di soccorso è operativo e presente, ma la prevenzione resta l’elemento decisivo. È indispensabile che residenti e turisti utilizzino adeguati dispositivi di galleggiamento, rispettino le aree consentite e non sottovalutino le condizioni del lago. Solo attraverso comportamenti responsabili è possibile ridurre i rischi e garantire una fruizione sicura del Ceresio in ogni periodo di maggiore affluenza».