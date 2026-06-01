A Porto Ceresio la 28esima edizione di Lago d’Arte con 88 espositori e una giuria popolare da record
Sul lunolago gli stand di 88 espositori, per un totale di 77 artisti suddivisi in tre categorie: 45 pittori, 22 fotografi e 10 scultori
Si è conclusa domenica 31 maggio la ventottesima edizione di Lago d’Arte, la manifestazione artistica che ogni anno trasforma il lungolago di Porto Ceresio in un grande museo a cielo aperto. Un’edizione che ha confermato la vitalità e il crescente seguito di questa rassegna, capace di unire arte, territorio e partecipazione popolare in un’unica, coinvolgente giornata.
Una mostra a tutto campo sul lungolago
Lungo tutto il perimetro del lago erano allestiti gli stand di 88 espositori, per un totale di 77 artisti suddivisi in tre categorie: 45 pittori, 22 fotografi e 10 scultori. Un panorama ampio e variegato, che ha offerto ai visitatori uno spaccato autentico della creatività contemporanea del territorio e non solo.
La giuria popolare: 824 voti espressi
Uno degli elementi più caratteristici di Lago d’Arte è la partecipazione diretta del pubblico, che in questa edizione ha raggiunto un nuovo record di coinvolgimento: ben 824 persone hanno esercitato il proprio voto come giuria popolare, decretando i vincitori delle tre categorie in gara.
A coordinare e presiedere la giuria: Karin Scantamburlo, Alex Boldini, GianLuca Legnani ed Enrico Milesi.
I vincitori della 28^ edizione
Pittura — Primo premio ex aequo
Il primo premio nella sezione pittura è andato a Loredana Lamorte e Bartolomeo Spanò, premiati a pari merito. I due artisti avranno l’onore di esporre insieme in occasione dell’inaugurazione della 22^ Stagione Mostre Ceresine 2027, un appuntamento già atteso con grande interesse dagli appassionati d’arte del territorio.
Secondo classificato: Angelo Ariti
Fotografia — Primo premio
Il riconoscimento per la sezione fotografia è stato assegnato a Carlo Azzalin, che ha saputo distinguersi con il suo lavoro tra una nutrita e qualificata concorrenza.
Secondi classificati: Mara Carnaghi, Massimo d’Apice e Andrea Bellati
Scultura — Primo premio
Nella sezione scultura il pubblico ha premiato Giuseppe Musso, la cui opera ha conquistato la preferenza della giuria popolare.
Secondo classificato: Francesco Molina
Il Logo dell’I.C. Fermi: vincono Sara Materia e Mattia Bianchi
Spazio anche ai giovani talenti: il concorso per il Logo dell’Istituto Comprensivo Fermi ha visto trionfare Sara Materia e Mattia Bianchi, i cui lavori hanno convinto la giuria con freschezza e originalità.
Un appuntamento che guarda al futuro
La 28^ edizione di Lago d’Arte si chiude con numeri importanti e con la promessa di un futuro ancora più ricco. L’annuncio dell’esposizione congiunta dei vincitori della pittura in occasione della 22^ Stagione Mostre Ceresine 2027 proietta già l’evento verso nuovi traguardi, consolidando Porto Ceresio come polo culturale di riferimento per l’intero territorio del Varesotto e del Luganese.
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