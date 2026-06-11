A Rescaldina torna la Festa della Birra: dieci giorni tra birre, musica e buon cibo

Tutto pronto a Rescaldina per il ritorno della Festa della Birra, appuntamento che in paese è ormai un vero e proprio classico e quest’anno taglierà il traguardo della 23° edizione, portando con sé come da tradizione dieci giorni di festa all’insegna di birra, musica e buon cibo con la regia della Pro Loco nella sede dell’associazione in via Baita.

Si parte venerdì 19 giugno con il punk/rock anni ’70, ’80 e ’90 di VerdErame, per poi proseguire sabato 20 con il mix di soul e latin soul con sfumature jazz dei Diane Kowa & The Piaggio Soul Combination all’Exwide e domenica 21 con il tributo a Max Pezzali e agli 883 della Pezza Band.

La settimana successiva inizierà con una serate di risate e chiacchiere tra amici senza musica, per poi proseguire martedì 243 con l’ottava edizione del torneo di beer pong della Pro Loco di Rescaldina. Le casse si riaccenderanno mercoledì 24 giugno con i Freedom Sounds e giovedì 25 con il dj set di dj Gianfra, in collaborazione con Bassetino Events, mentre venerdì 26 sul palco saliranno i Corpo Estraneo con il loro tributo ai Nomadi.

Protagonisti dell’ultimo weekend della Festa della Birra saranno poi sabato 27 Le Stagioni, che proporranno un tributo al rock emiliano, e domenica 28 i BMB, tribute band di Jon Bon Jovi. I dieci giorni di eventi – risultato finale di una macchina organizzativa che muove complessivamente decine di volontari – anche quest’anno insieme alla musica offriranno i piatti che l’hanno resa popolare in paese, come grigliate miste, costate, stinco di maiale, pollo alla birra, panini con wurstel e salamella, chicken nuggets, big burger, brezel e patatine fritte. Il tutto servito come sempre con una selezione di birre di qualità, tra cui una nuova birra al miele.