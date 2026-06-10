A Rovellasca l’estate inizia con un giugno ricco di appuntamenti tra musica, teatro e street food

Un mese di giugno all’insegna della cultura, del divertimento e del piacere di stare insieme. Il Comune di Rovellasca ha presentato il calendario degli eventi estivi che animeranno il paese nelle prossime settimane, con iniziative pensate per tutte le età tra il Parco Burghè e Villa Bianca. Altri eventi accompagneranno l’estate a Rovellasca fino alla fine di luglio.

Il programma propone spettacoli itineranti, attività all’aria aperta e momenti dedicati agli appassionati di scacchi, trasformando alcuni dei principali spazi pubblici cittadini in luoghi di incontro e partecipazione.

Tre giorni di festa con il Summer Park Festival

Ad aprire il calendario sarà il Summer Park Festival, in programma il 12, 13 e 14 giugno al Parco Burghè.

Per tre giornate il parco ospiterà street food, mercatini e intrattenimento musicale, con attività distribuite dalle 10 alle 23.30. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in un fine settimana dedicato al tempo libero e alla convivialità.

Teatro itinerante tra natura e fantasia

Gli appuntamenti proseguiranno il 19 giugno alle 21, sempre al Parco Burghè, con “Viaggiinario”, uno spettacolo teatrale itinerante che accompagnerà il pubblico in un percorso tra racconto e performance.

Il teatro tornerà protagonista anche il 21 giugno alle 18 con “Fantasy, favole di una notte di mezza estate“, altro spettacolo itinerante che prenderà spunto da atmosfere fiabesche e suggestioni legate alla stagione estiva.

Il torneo di scacchi al Parco Burghè

Sempre il 21 giugno, dalle 15 alle 17.30, il Parco Burghè ospiterà una tappa del Circuito dei Parchi, torneo individuale di scacchi che riunirà appassionati e giocatori di ogni età.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per promuovere il gioco degli scacchi in un contesto all’aperto e favorire momenti di aggregazione attraverso una disciplina che unisce strategia e concentrazione.

A Villa Bianca “La danza del pellegrino”

A chiudere il programma di giugno sarà “La danza del pellegrino”, in calendario il 25 giugno alle 21 a Villa Bianca.

L’evento proporrà un viaggio attraverso le danze dei pellegrini medievali, offrendo al pubblico un’esperienza che intreccia musica, storia e tradizioni popolari.

Un’estate di eventi per la comunità

Il calendario di giugno rappresenta il primo tassello della programmazione estiva promossa dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di incontro, cultura e svago per cittadini e visitatori. Altri eventi accompagneranno l’estate a Rovellasca fino alla fine di luglio.

Tra festival, spettacoli e iniziative all’aria aperta, Rovellasca si prepara così a vivere un’estate ricca di appuntamenti distribuiti in alcuni dei luoghi simbolo del paese.

(immagine d’archivio)