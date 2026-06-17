A Samarate arriva Scarlet Rivera: la storica violinista di Bob Dylan protagonista di “Storie di cortile”

Prosegue a Samarate il festival “Storie di Cortile”, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario con un calendario di appuntamenti tra musica, memoria e valorizzazione del territorio. Dopo l’ottimo debutto registrato nei giorni scorsi alla Corte di Niol, dove circa duecento persone hanno partecipato al concerto dei Sulutumana e hanno potuto scoprire la storia della corte attraverso una mostra di pannelli con fotografie storiche e testi dedicati al luogo, la rassegna torna con un ospite di rilievo internazionale.

Mercoledì 18 giugno il suggestivo Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio ospiterà infatti Scarlet Rivera, la violinista che ha legato il proprio nome alla storia della musica mondiale grazie alla lunga collaborazione con Bob Dylan. Musicista statunitense di grande talento e personalità artistica, Rivera è nota soprattutto per il suo contributo all’album Desire del 1976 e per aver accompagnato Dylan nel celebre tour della Rolling Thunder Revue, diventando una delle figure più iconiche della sua carriera.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026 del festival, che continua a intrecciare spettacolo e riscoperta dei luoghi, portando artisti di livello internazionale in contesti ricchi di storia e identità locale, soprattutto in corti agricole e ville storiche, luoghi a volte noti, a volte aperti per l’occasione.

Calendario dei prossimi appuntamenti – Storie di Cortile

14/6 SAMARATE (VA) – Corte di Niol (ore 18.00) | Sulutumana – Dove il Sogno profuma di Pane

15/6 VARESE – Arena Estiva Giardini Estensi | The Del Fuegos – (USA)

18/6 SAMARATE (VA) – Giardino delle Balaustre Villa Montevecchio | Scarlet Rivera – (La violinista di Bob Dylan)

19/6 CANZO (CO) – Villa Meda | Seth Walker feat. Stefano Intelisano – Sotto il Cielo Blues del Texas

20/6 MERONE (CO) – Cortile della Biblioteca Palazzo del Zaffiro Isacco | The Gang – 80 Anni di Voto alle Donne

23/6 CASTIGLIONE OLONA (VA) – Palazzo Branda Castiglioni | Violante Placido feat. Scarlet Rivera – Libere di Scegliere

28/6 VARESE – Arena Estiva Giardini Estensi | The Vandoliers – (USA)

1/7 VERANO BRIANZA (MB) – Parco della Pace | Desire Bob Dylan 50° Anniversario – con Scarlet Rivera, David Ford, Michele Stodart e altri

3/7 COLONNO (CO) – Spiaggia Libera | Raffaele Kohler feat. Luciani Macchia & Val Bonetti – In Turnaa i Milanes (Omaggio a Gaber e Jannacci)

10/7 FERNO (VA) – Corte Fondazione Chicca Protasoni | Smallable Ensemble Plays The Beatles – feat. Jill Hennessy

12/7 PREDAZZO (TN) – Piazzetta Carber | Slide Pistons – Maledetta Balera

20/7 CASTIGLIONE OLONA (VA) – Castello di Monteruzzo | De André Guccini: Genova, L’Emilia e L’America – con Borderlobo feat. Ellade Bandini & Flaco Biondini

22/7 BESNATE (VA) – Casina Funtanascia | Kevin Connolly & Jim Fitting – (Folk, blues, rock da Boston)

23/7 LURAGO D’ERBA (CO) – Corte Alta Colciago | Omaggio a Tom Petty – con The Heart Takers feat. Alex “Kid” Gariazzo

24/7 CUCCIAGO (CO) – Corte Castello | Omaggio a Tom Waits – con Mule Variations, Vincenzo Costantino Cinaski, Luca Ghielmetti, Max Larocca

29/7 SARONNO (VA) – Villa Gianetti | Beatrice Campisi & Francesca Incudine – Cantu e Cuntu, Voci dal Sud

2/8 CUCCIAGO (CO) – Corte Castello | Folkabbestia – Festa della Madonna della Neve

21/8 VELESO (CO) – Area Feste | James Maddock – feat. Brian Mitchell

22/8 VELESO (CO) – Piazza Libertà Erno | The Vad Vuc

25/9 FERNO (VA) – Piazza Dante | Ward Hayden & The Outliers – Sulle tracce di Bruce Springsteen

9/10 INVERIGO (CO) – Auditorium Piccolo Teatro Don Costante Cereda | Michael McDermott Band – Serata di gala conclusiva