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Samarate

A Samarate il Concerto d’Estate della Filarmonica: musica sotto le stelle in Piazza Italia

Venerdì 12 giugno, la Società Filarmonica Samaratese propone una serata di grandi emozioni tra opere, colonne sonore e canzoni indimenticabili

concerto banda samarate
Spettacoli

12 Giugno 2026

Venerdì 12 giugno alle ore 21 Piazza Italia a Samarate ospiterà il tradizionale Concerto d’Estate della Società Filarmonica Samaratese. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Samarate, rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati del calendario culturale cittadino e richiama ogni anno numerosi spettatori nella centralissima Piazza Italia.

Come ogni anno, il concerto rappresenta un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire la comunità in un’atmosfera di festa e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

Filarmonica Samaratese

Sotto la direzione di Silvano Scaltritti, la Filarmonica accompagnerà il pubblico in un percorso musicale ricco di emozioni e suggestioni. Il programma propone celebri pagine del repertorio lirico, indimenticabili colonne sonore cinematografiche e canzoni che hanno segnato la storia della musica popolare, proponendo un concerto capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la partecipazione del baritono Antonio Pugliano, ospite speciale dell’evento, oltre alla presenza di un musicista d’eccezione che interpreterà una vivace polka, aggiungendo un tocco di allegria e spettacolo all’esibizione.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata di qualità all’insegna della musica e della bellezza del fare comunità.

In caso di maltempo il concerto verrà rimandato a venerdì 19 giugno. 

11 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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