A Saronno arriva “Birre Vive”: al Matteotti tre giorni tra birre artigianali, street food e musica dal vivo

Tre giorni dedicati alle birre artigianali, allo street food e alla musica dal vivo. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, viale Amendola a Saronno ospiterà “Birre Vive – Amendola Edition”, uno degli appuntamenti che aprono il calendario di Saronno Estate 2026.

L’evento trasformerà il quartiere Matteotti in un punto di ritrovo per appassionati di birra, buongustai e famiglie, con un’offerta pensata per accompagnare il pubblico dal pomeriggio fino a sera.

Cinque birrifici protagonisti

Cuore della manifestazione saranno le produzioni brassicole artigianali proposte da cinque birrifici, che presenteranno diverse tipologie di birra, dalle più tradizionali alle specialità più ricercate.

L’iniziativa punta a valorizzare la cultura della birra artigianale, offrendo l’opportunità di degustare prodotti realizzati da piccoli produttori e di conoscere più da vicino il mondo della produzione brassicola.

Street food per tutti i gusti

Accanto alle birre non mancherà una ricca proposta gastronomica. I visitatori potranno scegliere tra hamburger, arrosticini, cucina calabrese, pizza, pinsa romana, porchetta, dolci e gelati.

Una varietà di sapori pensata per soddisfare gusti diversi e trasformare l’evento in un appuntamento capace di unire convivialità e intrattenimento.

Musica dal vivo ogni sera

Ogni serata sarà accompagnata da concerti e spettacoli musicali. Venerdì saliranno sul palco gli Straight for Straight, sabato sarà la volta dei Riders on the Rock, mentre domenica la manifestazione si concluderà con l’esibizione degli Hate & Love.

“Birre Vive – Amendola Edition” rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti dell’estate saronnese e si inserisce nel programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori nei prossimi mesi per offrire occasioni di socialità e animazione urbana, valorizzando gli spazi pubblici della città con iniziative aperte a tutte le età.