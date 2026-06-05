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A Saronno arriva “Birre Vive”: al Matteotti tre giorni tra birre artigianali, street food e musica dal vivo

Dal 5 al 7 giugno cinque birrifici, stand gastronomici e concerti animeranno viale Amendola nell'ambito del programma di Saronno Estate 2026

Varese Beer Festival, un sabato sera speciale tra le birre artigianali

Tre giorni dedicati alle birre artigianali, allo street food e alla musica dal vivo. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, viale Amendola a Saronno ospiterà “Birre Vive – Amendola Edition”, uno degli appuntamenti che aprono il calendario di Saronno Estate 2026.

L’evento trasformerà il quartiere Matteotti in un punto di ritrovo per appassionati di birra, buongustai e famiglie, con un’offerta pensata per accompagnare il pubblico dal pomeriggio fino a sera.

Cinque birrifici protagonisti

Cuore della manifestazione saranno le produzioni brassicole artigianali proposte da cinque birrifici, che presenteranno diverse tipologie di birra, dalle più tradizionali alle specialità più ricercate.

L’iniziativa punta a valorizzare la cultura della birra artigianale, offrendo l’opportunità di degustare prodotti realizzati da piccoli produttori e di conoscere più da vicino il mondo della produzione brassicola.

Street food per tutti i gusti

Accanto alle birre non mancherà una ricca proposta gastronomica. I visitatori potranno scegliere tra hamburger, arrosticini, cucina calabrese, pizza, pinsa romana, porchetta, dolci e gelati.

Una varietà di sapori pensata per soddisfare gusti diversi e trasformare l’evento in un appuntamento capace di unire convivialità e intrattenimento.

Musica dal vivo ogni sera

Ogni serata sarà accompagnata da concerti e spettacoli musicali. Venerdì saliranno sul palco gli Straight for Straight, sabato sarà la volta dei Riders on the Rock, mentre domenica la manifestazione si concluderà con l’esibizione degli Hate & Love.

“Birre Vive – Amendola Edition” rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti dell’estate saronnese e si inserisce nel programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori nei prossimi mesi per offrire occasioni di socialità e animazione urbana, valorizzando gli spazi pubblici della città con iniziative aperte a tutte le età.

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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