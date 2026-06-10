A Saronno e Bollate doppia raccolta alimentare per sostenere gli animali assistiti dall’Enpa
Per tutta la giornata di sabato 13 giugno i volontari dell'associazione saranno presenti nei due punti vendita Arcaplanet per raccogliere cibo e prodotti destinati agli animali seguiti sul territorio
Sabato 13 giugno 2026 i volontari di Enpa Valle Olona – sezione di Saronno saranno presenti nei punti vendita Arcaplanet di Saronno e Bollate per una doppia raccolta alimentare destinata a sostenere le attività dell’associazione e gli animali seguiti sul territorio.
L’iniziativa si svolgerà per l’intera giornata, dalle 9 alle 18, e offrirà ai clienti dei due negozi la possibilità di acquistare e donare cibo e prodotti utili per cani e gatti. I volontari raccoglieranno le donazioni direttamente all’uscita dei punti vendita, fornendo informazioni sulle necessità più urgenti e sulle attività svolte dall’associazione.
Le raccolte alimentari rappresentano una risorsa importante per l’Enpa, che ogni giorno si occupa di animali abbandonati, in difficoltà o provenienti da situazioni di disagio. Il cibo raccolto sarà utilizzato per sostenere gli animali ospitati nelle strutture di riferimento e quelli affidati temporaneamente alle cure dei volontari.
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