A Saronno la raccolta di firme per la legge sul fine vita promossa dall’Associazione Luca Coscioni

Sabato 13 giugno a Saronno, in piazza Libertà, sarà possibile firmare a favore della campagna “Liberi Subito – Liberi fino alla fine”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per sostenere la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita.

I volontari saranno presenti dalle 15 alle 18 per raccogliere le sottoscrizioni necessarie a sostenere l’iter della proposta in Lombardia.

La proposta di legge

L’iniziativa punta a introdurre una normativa regionale che disciplini tempi e modalità di accesso all’aiuto medico alla morte volontaria per le persone che ne hanno diritto in base alle sentenze della Corte Costituzionale.

L’obiettivo è garantire procedure chiare e tempi certi per chi si trova nelle condizioni previste dalla legge, evitando disparità territoriali e lunghe attese.

Lo slogan scelto per la campagna è “Liberi fino alla fine”, con un richiamo al principio dell’autodeterminazione nelle scelte relative alla fase conclusiva della vita.

Un presidio informativo in centro città

Oltre alla raccolta firme, il gazebo sarà un’occasione per informare i cittadini sui contenuti della proposta e sullo stato del dibattito relativo al fine vita in Italia e in Lombardia.

Per sottoscrivere la proposta sarà necessario presentarsi con un documento d’identità valido.