A Saronno partono i lavori sulla Statale 527: nuova rotatoria, carreggiate più ampie e attraversamenti sicuri

Al via a Saronno il secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della SP527, l’importante arteria che collega Monza a Oleggio attraversando il Saronnese e la zona di Busto Arsizio. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori che interesseranno via Parma, via Galli e via Varese, uno dei punti più trafficati della città.

L’intervento, finanziato da Regione Lombardia con un contributo di 800 mila euro, punta a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre le criticità che negli anni hanno causato numerosi incidenti, anche con conseguenze mortali.

Una delle prime opere realizzate riguarda il raddoppio della carreggiata di via Galli in direzione autostrada. Un intervento atteso da tempo che consentirà di fluidificare il traffico e ridurre le code lungo una strada percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli. I lavori, che hanno richiesto anche specifiche autorizzazioni provinciali, saranno completati nei prossimi giorni.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Agli incroci con via Varese, via Piave, via Sampietro e via Gorizia verranno installati nuovi portali luminosi per rendere più visibili gli attraversamenti pedonali e aumentare la sicurezza in un tratto caratterizzato da traffico intenso e velocità elevate.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia della mobilità cittadina. In futuro è infatti previsto il completamento della pista ciclabile lungo via Varese verso Caronno Pertusella, un collegamento che consentirà di raggiungere in maggiore sicurezza la zona industriale di via Archimede, la stazione ferroviaria di Saronno Sud e il centro di Caronno.

Il secondo lotto prevede inoltre la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Parma e via Gorizia. L’opera sostituirà l’attuale intersezione e avrà il compito di rallentare naturalmente il traffico, eliminare le manovre più pericolose e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali. La nuova configurazione consentirà anche di creare un collegamento più sicuro tra via Friuli, via Gorizia, via Varese e il Parco Lura.

L’ultima fase del progetto riguarderà invece il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto compreso tra via Archimede e la rotatoria di viale Lombardia, una delle aree più congestionate dell’intera rete viaria cittadina. Anche in questo caso l’obiettivo è alleggerire il traffico e ridurre le code nelle ore di punta.

L’amministrazione comunale ha scelto di programmare i lavori durante il periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, nel tentativo di limitare il più possibile i disagi alla circolazione. Nonostante ciò, trattandosi di un intervento che interessa una delle principali arterie della città, saranno inevitabili modifiche alla viabilità e rallentamenti temporanei.

Le diverse fasi di cantiere sono state organizzate per contenere al massimo l’impatto sul traffico: «Siamo consapevoli che ogni cantiere stradale porta con sé una quota di disagio quotidiano per chi si sposta in città – commenta l’Amministrazione comunale – ma chiediamo ai saronnesi un po’ di pazienza. Questo intervento era ormai improrogabile: il valore della sicurezza stradale e il dovere di azzerare il rischio di incidenti gravi su via Parma superano di gran lunga il fastidio temporaneo di qualche coda o deviazione. Restituiamo a Saronno un quadrante più sicuro, moderno e vivibile».