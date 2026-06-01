A Sesto Calende i linguaggi della musica elettronica raccontano San Francesco

A Sesto Calende la vita e il messaggio di San Francesco d’Assisi diventano uno spettacolo di musica elettronica e narrazione. (Immagine del progetto: Rachele Bogni)

Il compositore Emanuele Pescia, in arte Lehel P., e la scrittrice Rossana Girotto portano all’oratorio di San Vincenzo una performance multimediale che connette il messaggio, spirituale e non, di una delle più importanti figure del Medioevo alle sperimentazioni musicali contemporanee. Domenica 7 giugno, alle 18:30, la chiesetta vicino ai boschi sestesi, distante pochi metri dal Sasso di Preja Buja, si fa palcosceico con FRANCESCO800, una narrazione di musica e parole incentrata sulla figura del santo patrono d’Italia presentata in occasione dell’anniversario degli ottocento anni dalla sua morte. L’appuntamento a ingresso gratuito, è curato dall’organizzazione della Pro Loco Sesto Calende.

L’evento si sviluppa attraverso un impianto basato sulla musica elettronica eseguita dal vivo di Lehel. P., che rievoca la voce di chi ha incontrato, accompagnato, seguito Francesco. Al centro dell’originale spettacolo si colloca la biografia stessa del Santo, indagata nelle sue tre fasi cruciali. Il pubblico si trova a seguire il momento in cui Francesco «crea» la propria figura ed esistenza, spinto dai giovanili desideri di viaggio, di lotta e di affermazione nel mondo, la fase in cui la «modella», abbracciando gli ideali di povertà, uguaglianza, fede cristiana e amore verso le creature, e infine il tempo in cui la «vive» attraverso l’azione, la preghiera e il lavoro. La sintesi concettuale dell’intero cammino si riflette nella frase: «Chi ti è vicino ti è fratello».

«La tecnica compositiva adottata da Emanuele Pescia – spiegano gli organizzatori – è una miscellanea di musica concreta riprodotta ed emulata con simulatori digitali di nastri, con la sintesi granulare, i campionamenti e un sound designer dove il rumore entra nelle composizioni in omaggio al sempre presente Luigi Russolo. L’attrezzatura digitale è accompagnata da uno strumento inusuale, moderno ma dal suono antico: il giapponese Taishogoto, chiamato anche ghironda d’oriente, un cordofono a tasti suonato col plettro che ben si inserisce nelle sonorità evocative di arcaicità. L’ipotetica musica antica, tra modalità e bordoni, incontra le moderne tecniche compositive fatte di campioni, suoni sintetici, rumori, ambientazioni sonore e sfumature cinematografiche, in un vortice temporale di passato-presente- futuro rievocando il Francesco celebrato. L’uomo e il suo messaggio, ancora vivi nella nostra cultura a ottocento anni di distanza».

Lehel P.: classe ’72 – scuola CPM, compositore, produttore e sound designer, ha indirizzato la sua produzione e la sua ricerca sonora verso il trip hop, la techno e la musica sperimentale elettronica [drone, ambient, glitch] cercando sempre angolazioni alternative e proiezioni visionarie. Ha scelto il live set come deus ex machina per le sue performances. Partecipa con costanza a diversi contest elettronici in tutta Italia; ha una florida attività teatrale in qualità di musicista improvvisatore e musicista di opere in prosa.

Tante sono le collaborazioni collezionate negli anni, da Andrea Lo Vecchio, a Federico Grassi, dall’Orchestra Verdi, a Mario Massa. Collabora con alcune etichette indipendenti. Ha lavorato per molti anni in ambito pubblicitario e Arti Audio-Visive, ma oggi si gode la maturità facendo solo ciò che gli interessa e piace.

Rossana G.: ribattezzata “La Poetrice” dallo scrittore Andrea G.Pinketts, ha all’attivo cinque libri di racconti. Alcuni suoi lavori sono diventati una performance teatrale con narrazione, immagini e musica dal vivo, altri sono inseriti in antologie, pubblicati sulla stampa locale, nazionale ed internazionale. Appassionata di letteratura e Arte in genere, è giornalista per l’agenzia europea Gns International Press. Ha diretto il giornale comunale della propria città e ha collaborato con stampa locale, webpress e radio. Per cinque stagioni ha condotto il programma Leggiamoci di Torno! su NeverWas Radio.

Ultimamente si dedica a progetti di narrazione teatrale e a collaborazioni con altri artisti.