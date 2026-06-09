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A Solaro un incontro gratuito per imparare la disostruzione pediatrica e il taglio sicuro del cibo

sabato 13 giugno a Solaro il Family Hub propone un incontro gratuito di disostruzione pediatrica e taglio sicuro degli alimenti, rivolta a genitori, familiari e caregiver

Generico 08 Jun 2026

Un appuntamento dedicato alla sicurezza dei bambini e alla prevenzione degli incidenti domestici: sabato 13 giugno a Solaro si terrà una lezione teorico-pratica di Disostruzione Pediatrica e Taglio Sicuro, aperta gratuitamente alla cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dal Family Hub – Centro per la Famiglia, in collaborazione con ATS Milano, il Comune di Solaro e Regione Lombardia, con l’obiettivo di offrire ai genitori, ai familiari e a chi si prende cura dei più piccoli strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza e adottare comportamenti corretti durante la preparazione dei pasti.

L’incontro sarà guidato da Samantha Mazzilli, istruttrice qualificata di primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione, che accompagnerà i partecipanti in un percorso pratico e informativo per conoscere le tecniche di intervento in caso di ostruzione delle vie aeree e le modalità di taglio degli alimenti per ridurre il rischio di soffocamento nei bambini.

L’appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle 10 al Parco Vita di Solaro, in via Borromeo d’Adda. In caso di maltempo, l’attività sarà trasferita al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna.

La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati: per questo motivo è richiesta l’iscrizione obbligatoria fino a esaurimento delle disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 379.2448715 e 338.8188286 oppure scrivere all’indirizzo informagiovani@comune.solaro.mi.it.

Un’occasione per acquisire competenze utili nella vita quotidiana e aumentare la consapevolezza su piccoli gesti che possono fare una grande differenza nella sicurezza dei bambini.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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