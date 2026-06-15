A Solbiate Olona si conclude il torneo giovanile “Solbialito”: lo sport che unisce i ragazzi

Il tradizionale torneo di calcio “Solbialito” ha chiuso ufficialmente i battenti per quanto riguarda la sua versione giovanile, dedicata ai ragazzi fino ai 29 anni. L’iniziativa, introdotta con successo lo scorso anno, ha visto calare il sipario sui campi dell’oratorio in un clima di grande entusiasmo, confermando l’importanza di un appuntamento che mette al centro il protagonismo giovanile e l’aggregazione locale.

La manifestazione sportiva è stata sviluppata e coordinata interamente dalla Commissione Osservatorio Giovani del Comune di Solbiate Olona. Grazie all’impegno dei membri della commissione, numerosi ragazzi del territorio hanno potuto vivere da protagonisti un’esperienza di sano agonismo, condivisione e socialità.

La sinergia tra Comune e Parrocchia per il territorio

Il successo dell’evento poggia su basi solide e condivise. Fondamentale per la riuscita del torneo è stata infatti la sinergia, ormai consolidata e virtuosa, tra il Comune di Solbiate Olona e la Parrocchia locale, che ha gentilmente concesso e messo a disposizione gli spazi del proprio oratorio per accogliere le varie sfide calcistiche.

Al momento delle premiazioni e della foto di rito, insieme ai giovani campioni in carica del torneo, erano presenti i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose del paese. Tra questi l’Assessore allo sport e Vicesindaco Simona Cassarà, l’Assessore alle politiche giovanili Giada Martucci e il parroco Don Tiziano Sangalli, a testimonianza di una comunità unita nel sostenere le nuove generazioni.

L’appello dell’Osservatorio: «Ascoltiamo e diamo voce ai giovani»

L’obiettivo principale di queste attività va ben oltre il semplice aspetto sportivo, puntando a creare una rete di sicurezza e coinvolgimento per tutti i ragazzi del paese, affinché nessuno si senta escluso o isolato nelle proprie passioni e necessità quotidiane.

L’attività della commissione comunale non si ferma infatti con il fischio finale delle partite sul campo. Dall’organo istituzionale arriva un messaggio chiaro e aperto a tutta la cittadinanza: «Speriamo che l’iniziativa abbia visibilità – l‘appello espresso dalla presidenza della Commissione Osservatorio Giovani – così che sempre maggiori ragazzi e ragazze di Solbiate Olona vengano a conoscenza di queste proposte e si rendano conto di non essere da soli. La nostra commissione sarà sempre disposta ad ascoltare e a dare voce ai giovani Solbiatesi».