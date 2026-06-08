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A Somma Lombardo affluenza al 43%: al ballottaggio si è votato poco meno del primo turno

Alle 15 di lunedì, con la chiusura dei seggi, ha votato il 42,93% degli aventi diritto. Due settimane fa, al primo turno, l'affluenza si era fermata al 45,29%: il calo è di poco più di due punti

Generico 08 Jun 2026

A Somma Lombardo il ballottaggio per la scelta del sindaco ha fatto registrare un’affluenza finale del 42,93%, con tutte le 17 sezioni scrutinate. Il dato è di poco inferiore a quello del primo turno del 24 e 25 maggio, quando alle urne si era recato il 45,29% degli aventi diritto: la flessione è di 2,36 punti percentuali (SEGUI QUI I RISULTATI DELLO SPOGLIO DEI VOTI).

Un calo contenuto, in linea con quanto avviene di norma al secondo turno, quando una parte dell’elettorato che al primo aveva sostenuto candidati poi esclusi rinuncia a tornare al seggio. La sfida del ballottaggio si è giocata tra Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente e candidato del centrosinistra, e Silvio Pezzotta, espressione del centrodestra: al primo turno i due erano stati separati da appena 151 voti, un margine che rendeva la partecipazione di queste due giornate un fattore decisivo.

A livello di singole sezioni il quadro è abbastanza omogeneo, con alcune differenze. La partecipazione più alta si è registrata nella sezione 10, con il 49,74%, seguita dalla sezione 13 (47,55%) e dalla sezione 15 (45,9%). I valori più bassi si sono avuti nella sezione 1 (34,95%) e nella sezione 14 (35,74%).

Quasi tutte le sezioni hanno fatto segnare un calo rispetto al primo turno, ma con due eccezioni in controtendenza: la sezione 14, salita dal 34,94% al 35,74%, e la sezione 16, passata dal 43,38% al 43,74%, entrambe leggermente sopra il valore di due settimane fa.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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