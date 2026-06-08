A Somma Lombardo affluenza al 43%: al ballottaggio si è votato poco meno del primo turno
Alle 15 di lunedì, con la chiusura dei seggi, ha votato il 42,93% degli aventi diritto. Due settimane fa, al primo turno, l'affluenza si era fermata al 45,29%: il calo è di poco più di due punti
A Somma Lombardo il ballottaggio per la scelta del sindaco ha fatto registrare un’affluenza finale del 42,93%, con tutte le 17 sezioni scrutinate. Il dato è di poco inferiore a quello del primo turno del 24 e 25 maggio, quando alle urne si era recato il 45,29% degli aventi diritto: la flessione è di 2,36 punti percentuali (SEGUI QUI I RISULTATI DELLO SPOGLIO DEI VOTI).
Un calo contenuto, in linea con quanto avviene di norma al secondo turno, quando una parte dell’elettorato che al primo aveva sostenuto candidati poi esclusi rinuncia a tornare al seggio. La sfida del ballottaggio si è giocata tra Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente e candidato del centrosinistra, e Silvio Pezzotta, espressione del centrodestra: al primo turno i due erano stati separati da appena 151 voti, un margine che rendeva la partecipazione di queste due giornate un fattore decisivo.
A livello di singole sezioni il quadro è abbastanza omogeneo, con alcune differenze. La partecipazione più alta si è registrata nella sezione 10, con il 49,74%, seguita dalla sezione 13 (47,55%) e dalla sezione 15 (45,9%). I valori più bassi si sono avuti nella sezione 1 (34,95%) e nella sezione 14 (35,74%).
Quasi tutte le sezioni hanno fatto segnare un calo rispetto al primo turno, ma con due eccezioni in controtendenza: la sezione 14, salita dal 34,94% al 35,74%, e la sezione 16, passata dal 43,38% al 43,74%, entrambe leggermente sopra il valore di due settimane fa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.