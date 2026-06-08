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Gallarate/Malpensa

A Somma Lombardo arrestato 26enne per resistenza a pubblico ufficiale: blocca treni e viola anche foglio di via

L’uomo, senza fissa dimora e già destinatario di un divieto di ritorno, è stato fermato e sottoposto a direttissima. Contestata anche l’interruzione di pubblico servizio per rallentamenti sulla linea ferroviaria

Ossola carabinieri

È stato arrestato e condotto a giudizio per direttissima un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora, fermato nei giorni scorsi a Somma Lombardo nonostante fosse destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale durante le operazioni di controllo e identificazione. L’intervento è stato effettuato dalla Stazione dei Carabinieri di Somma Lombardo (Compagnia di Gallarate).

Nel corso degli accertamenti, il soggetto è stato inoltre deferito per interruzione di pubblico servizio, in quanto il suo comportamento a bordo di un treno fermo presso la stazione ferroviaria avrebbe causato rallentamenti al traffico ferroviario durante le operazioni di identificazione.

Al termine delle procedure, l’arrestato è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma nel comune di Vergiate, dove risulta domiciliato. Le autorità giudiziarie hanno disposto il rito direttissimo per la definizione del procedimento.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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