A Sumirago due giorni di musica live con il SümiRock Summer Fest 2026

Il 12 e 13 giugno all’area feste di via Carducci torna il SümiRock Summer Fest. Sul palco quattro band tra metal, crossover e alternative rock. Spazio anche a famiglie, hobbisti e iniziative per i più piccoli

La musica dal vivo torna protagonista a Sumirago con il SümiRock Summer Fest 2026, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno all’area feste di via Carducci. Due serate dedicate al rock e alle sue diverse declinazioni, con l’obiettivo di valorizzare le band emergenti e riportare al centro l’esperienza autentica del concerto dal vivo.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Sumirago con il supporto del Comune di Sumirago, la collaborazione tecnica di Crewevent e il contributo di numerosi volontari, vuole essere molto più di una semplice rassegna musicale. In un periodo in cui la fruizione della musica passa sempre più attraverso piattaforme digitali e algoritmi, il festival punta a riscoprire il valore dell’incontro, della condivisione e dell’energia che solo un palco può offrire.

Il SümiRock Summer Fest nasce infatti per dare spazio ai giovani musicisti e alle realtà emergenti del territorio, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico e di confrontarsi con altre esperienze artistiche. Un progetto che unisce promozione culturale e aggregazione sociale, valorizzando il talento e la creatività.

Il programma musicale si aprirà venerdì 12 giugno con una serata dedicata alle sonorità più dure del panorama metal. Sul palco saliranno i Forgotten Path, formazione heavy e thrash metal, seguiti dai Marilith, band death metal che promette uno spettacolo ad alta intensità.

Sabato 13 giugno sarà invece la volta di una proposta più contaminata e moderna. Ad animare la serata saranno Jego & the Iron Cobweb, gruppo crossover, e i Garage Service, protagonisti di un set alternative rock.

Accanto alla musica non mancheranno occasioni di svago per tutte le età. L’area del festival ospiterà infatti punti ristoro con paninoteca, birra, spritz, gelati artigianali e dolciumi, oltre a un mercatino di hobbistica e artigianato dedicato alla creatività locale. Prevista anche un’area bambini con giochi e attività e uno speciale mercatino organizzato dai genitori delle scuole a sostegno del progetto “Patti digitali”.

L’obiettivo degli organizzatori è trasformare il festival in un vero e proprio villaggio del rock aperto a tutta la comunità: giovani, famiglie, appassionati e curiosi potranno vivere due giornate all’insegna della musica, della socialità e della partecipazione.

Con il SümiRock Summer Fest, Sumirago lancia così un messaggio chiaro: la musica suonata dal vivo continua a essere un patrimonio culturale da sostenere e valorizzare. Un invito a spegnere per qualche ora gli schermi e lasciarsi coinvolgere dall’energia di strumenti, amplificatori e artisti che si esibiscono davanti al proprio pubblico.