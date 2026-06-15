“A tavola con Rossini”, musica e gastronomia si incontrano a Venegono Superiore

Una serata che unisce musica, curiosità storiche e sapori ispirati alla tradizione rossiniana. Sabato 20 giugno, alle 21, il Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore ospiterà “A tavola con Rossini”, appuntamento inserito nella rassegna musicale venegonese “Là ci darem la mano”.

Protagonista dell’evento sarà il pianista Alessandro Marangoni, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un aspetto meno conosciuto di Gioachino Rossini: non solo compositore tra i più celebri della storia della musica, ma anche grande appassionato di cucina e buongustaio.

I “peccati di vecchiaia” tra note e assaggi

Dopo aver abbandonato il teatro musicale nel 1829 con il Guglielmo Tell, Gioachino Rossini si dedicò a una vita fatta di piaceri, convivialità e buona tavola. Da questa fase nacquero i celebri “Péchés de vieillesse”, raccolte di composizioni dal tono ironico e spesso legate al mondo gastronomico.

Durante il concerto Marangoni eseguirà alcuni di questi brani su un pianoforte Bieger costruito circa un secolo fa da un artigiano di Rorschach, in Svizzera. Le esecuzioni saranno accompagnate da un piccolo assaggio ispirato al titolo del pezzo, creando un dialogo tra ascolto e degustazione.

Tra i brani in programma figurano Prélude inoffensif, Ouf! Les petit pois, Les raisins, Les figues sèches e Un petit train de plaisir, accompagnati da proposte gastronomiche pensate per richiamarne lo spirito.

Buffet rossiniano prima del concerto

La serata prenderà il via già dalle 19.30 con un rinfresco a buffet rossiniano, al costo di 15 euro. Al termine del buffet i partecipanti potranno assistere al concerto. La prenotazione è obbligatoria entro il 18 giugno e sarà possibile fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione va effettuata attraverso il QR Code sulla locandina (Qui la locandina)

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Per informazioni è disponibile il numero 351 9619479.

(Foto di Étienne Carjat da Wikipedia)