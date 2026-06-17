A Tornavento la mostra “Terra in Cielo”: arte e natura si incontrano al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica
Dal 21 giugno al 2 luglio l'esposizione artistica promossa da Casa di Marina in collaborazione con il Parco del Ticino e i partner del territorio
Dal 21 giugno al 2 luglio negli spazi del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Tornavento sarà visitabile “Terra in Cielo”, esposizione artistica promossa da Casa di Marina in collaborazione con il Parco del Ticino e i partner del territorio.
L’iniziativa propone un percorso espositivo che mette in dialogo arte, materia e paesaggio, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Le opere, caratterizzate da richiami alla terra, agli elementi naturali e alle forme organiche, trovano una cornice suggestiva negli spazi del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, nel cuore di Tornavento.
La mostra sarà inaugurata domenica 21 giugno alle ore 17 e resterà aperta fino al 2 luglio, con aperture programmate in diverse giornate. L’evento è organizzato da Casa di Marina – Servizi per disabili, realtà impegnata nella promozione di progetti sociali e culturali inclusivi.
L’esposizione nasce anche grazie alla collaborazione con Parco Lombardo della Valle del Ticino, UNESCO e Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, valorizzando il legame tra creatività artistica, territorio e sostenibilità.
Giorni e orari di apertura
- Martedì 23 giugno: 10.30 – 14.30
- Giovedì 25 giugno: 10.30 – 15.30
- Sabato 27 giugno: 10.00 – 20.00
- Domenica 28 giugno: 10.00 – 18.00
- Giovedì 2 luglio: 10.30 – 14.00
La mostra è allestita presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, in via De Amicis s.n., Tornavento di Lonate Pozzolo, e rappresenta un’opportunità per scoprire un progetto che unisce espressione artistica, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.