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A Tornavento la mostra “Terra in Cielo”: arte e natura si incontrano al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica

Dal 21 giugno al 2 luglio l'esposizione artistica promossa da Casa di Marina in collaborazione con il Parco del Ticino e i partner del territorio

Il Centro Parco 201CEx Dogana Austroungarica201D a Tornavento (inserita in galleria)

Dal 21 giugno al 2 luglio negli spazi del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Tornavento sarà visitabile “Terra in Cielo”, esposizione artistica promossa da Casa di Marina in collaborazione con il Parco del Ticino e i partner del territorio.

L’iniziativa propone un percorso espositivo che mette in dialogo arte, materia e paesaggio, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Le opere, caratterizzate da richiami alla terra, agli elementi naturali e alle forme organiche, trovano una cornice suggestiva negli spazi del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, nel cuore di Tornavento.

La mostra sarà inaugurata domenica 21 giugno alle ore 17 e resterà aperta fino al 2 luglio, con aperture programmate in diverse giornate. L’evento è organizzato da Casa di Marina – Servizi per disabili, realtà impegnata nella promozione di progetti sociali e culturali inclusivi.

L’esposizione nasce anche grazie alla collaborazione con Parco Lombardo della Valle del Ticino, UNESCO e Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, valorizzando il legame tra creatività artistica, territorio e sostenibilità.

Giorni e orari di apertura

  • Martedì 23 giugno: 10.30 – 14.30
  • Giovedì 25 giugno: 10.30 – 15.30
  • Sabato 27 giugno: 10.00 – 20.00
  • Domenica 28 giugno: 10.00 – 18.00
  • Giovedì 2 luglio: 10.30 – 14.00

La mostra è allestita presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, in via De Amicis s.n., Tornavento di Lonate Pozzolo, e rappresenta un’opportunità per scoprire un progetto che unisce espressione artistica, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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