“A Travedona Monate siamo ostaggi delle auto dei turisti diretti alla spiaggia”

L’afflusso di bagnanti diretti a una delle principali spiagge di Travedona sta creando disagi ai residenti di via Ugo Foscolo e via Levorine. La denuncia arriva da parte di un cittadino del paese lacustre, in difficoltà con la convivenza con di un turismo diventato insostenibile per i residenti nella zona. Riceviamo e pubblichiamo la lettera sua lettera negli spazi sottostanti:

Buongiorno, purtroppo le foto non rendono bene come dal vivo. Fatto sta che in via Ugo Foscolo e in via Levorine, a causa di un’afflusso incontrollato di turisti, gli abitanti da giugno a settembre tutti i sabati e le domeniche non vivono più.

Cercherò di essere più chiaro:Le auto vengono parcheggiate ovuque:accessi a viali di ingresso, parcheggi adibiti a residenti, accessi ai box, cortili privati, cancellerie di entrata e uscita di abitazione e per finire in prossimità di incrocio pericolosissimi. Ora, per farvi capire se noi residenti volessimo invitare un amico un genitore a bere un caffè non ci è’ possibile farlo, addirittura oggi (sabato 20 giugno, ndr) due box sono stati bloccati entrata/e uscita (se qualcuno avesse dovuto andare in ospedale avrebbe dovuto chiamare l’ambulanza). Tra l’altro anni fa, a causa di un mio vicino infartuato l’ambulanza in arrivo a causa della situazione ha dovuto spostare a mano un’auto per intervenire. In tutto ciò siamo sempre stati abbandonati dalle amministrazioni comunali non ultima questa. Il sindaco alle nostre mail scrive che muove vigili (poca roba praticamente mai anche perché a esplicita richiesta di spostare auto perché sono in multa fanno spallucce…chiaro il parcheggio ridicolo della spiaggia è’ gratis e quindi ” è una spesa messa a budget”) il Sindaco dice anche che hanno trovato un’area per nuovo parcheggio, non capendo che una volta riempito quello il problema si ripresenta. Unica soluzione logica sarebbe mettere un tetto all’entrata in spiaggia.

Tutto ciò accade solo a Travedona Monate negli altri lidi si sono organizzati. Aggiungo che ogni settimana il nervosismo sale e non sono rari episodi di violenza, fino ad ora , verbale. La cosa ormai sta esplodendo e nessuno fa nulla o comunque pensa a soluzioni completamente errate vedremo come finirà. Il mio vicino infartuato è stato soccorso, chissà domenica magari qualcuno potrebbe passare alle mani.Se il Sindaco pensa che i concittadini porteranno ancora pazienza sottovaluta come sembra la situazione. Forse il prossimo articolo su Varesenews potrebbe essere “Rissa al lago a Travedona “. Vi prego di aiutarci a sensibilizzare tutti sulla vita impossibile che tutti i sabati e le domeniche ( giorni dí riposo) noi facciamo. Una piccola stradina a doppio senso di marcia trasformata in autostrada!