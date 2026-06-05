A Vanzaghello uno spettacolo per celebrare gli 80 anni del voto alle donne

Un viaggio nella storia della conquista di uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana: sabato 6 giugno alle 21 il Parco di via Roma a Vanzaghello ospiterà “Un voto di libertà”, iniziativa promossa dalla sezione Anpi “Cino Moscatelli” di Vanzaghello in collaborazione con la Pro Loco cittadina.

Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia Teatrale Il Punto, ricorda gli 80 anni dalla conquista del diritto di voto per le donne italiane, una tappa decisiva nel percorso di emancipazione femminile e nella costruzione della Repubblica.

Protagonista della serata sarà Annalisa Restelli, accompagnata dalle musiche di Pinu Cardini alla voce e Gigi Calloni alla chitarra. Attraverso parole, testimonianze e musica, lo spettacolo ripercorrerà le battaglie e il cammino che portarono milioni di donne a esercitare per la prima volta il diritto di voto nelle elezioni del 1946.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sulla partecipazione democratica, sulla cittadinanza e sul ruolo che le donne hanno avuto nella storia del Paese, ricordando una conquista che ha cambiato profondamente la società italiana.

L’appuntamento è a ingresso libero al Parco di via Roma a Vanzaghello. Durante la serata sarà attivo il servizio bar presso la Prolocanda.