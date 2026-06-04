A Varese è il momento di “Tra Ville e Giardini”: attesi fino a mille partecipanti per la corsa tra i parchi storici della città

Venerdì 12 giugno 2026 Varese tornerà a correre tra i suoi luoghi più belli con la tredicesima edizione di “Tra Ville e Giardini”, la manifestazione organizzata da Runner Varese che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sport e da chi desidera scoprire il patrimonio storico e paesaggistico della città (qui tutte le informazioni).

L’evento unirà ancora una volta attività sportiva, valorizzazione del territorio e solidarietà, con un percorso che attraverserà alcune delle ville più rappresentative del capoluogo e un progetto benefico a cui sarà destinato il ricavato della manifestazione.

La partenza e l’arrivo saranno venerdì 12 giugno ai Giardini Estensi. Alle 19.30 spazio ai più piccoli con il tradizionale minigiro dedicato ai bambini, mentre alle 20 scatterà la gara competitiva di circa 11 chilometri. Cinque minuti più tardi partirà la prova non competitiva, lunga circa 8 chilometri e aperta anche a camminatori e famiglie.

«È una gara che attraversa le bellezze di Varese e le sue ville – ha spiegato Guido Maranelli del direttivo di Runner Varese durante la presentazione dell’evento –. Toccheremo i Giardini Estensi, Villa Panza, Ville Ponti, Villa Toeplitz, Villa Spartivento e Villa Mylius. Sarà un percorso molto bello, tra luoghi che nel mese di giugno saranno nel pieno della loro fioritura».

Dalla conferenza stampa in Comune a Varese

Una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno e che per questa edizione punta a numeri importanti. Gli organizzatori si aspettano infatti tra gli 800 e i 1.000 partecipanti, confermando il trend positivo delle ultime edizioni.

L’iniziativa è stata salutata con favore anche dall’amministrazione comunale. «È una bellissima idea perché mette insieme l’aspetto sportivo e quello culturale – ha commentato l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba –. La città la sta apprezzando sempre di più. Certo, per qualche ora si chiude qualche strada, ma ne vale la pena. È una splendida occasione per conoscere le bellezze di Varese e vivere una giornata di sport».

Una gara dedicata a Roberto Zanella e Luigi Bottari

Anche quest’anno la prova competitiva sarà dedicata alla memoria di Roberto Zanella e Luigi Bottari, due persone particolarmente legate ai valori che animano l’associazione.

«Abbiamo dedicato a loro questa gara perché rappresentano l’anima di Runner Varese – ha spiegato Rosy Caliaro, componente del direttivo –. Roberto Zanella era un vigile del fuoco molto impegnato nel sociale, mentre Luigi Bottari era un runner della nostra associazione. Questa manifestazione unisce corsa, solidarietà e volontariato, valori che entrambi hanno rappresentato».

Il sostegno al Progetto Rughe

Come da tradizione, il ricavato della manifestazione sarà destinato a una realtà del territorio. Per l’edizione 2026 la scelta è caduta sul Progetto Rughe, organizzazione di volontariato nata a Gavirate nel 2021 che sostiene le persone con decadimento cognitivo e le loro famiglie.

«Siamo molto felici di poter contare sul supporto di Runner Varese – ha spiegato la vicepresidente Paola Ossola –. La nostra associazione offre sostegno alle famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà legate al decadimento cognitivo di una persona cara. Lo facciamo attraverso attività di supporto diretto, atelier dedicati alle persone fragili, gruppi di auto mutuo aiuto e iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità».

L’associazione sta inoltre lavorando a un nuovo progetto che coinvolgerà diversi comuni dell’area del lago di Varese, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni delle persone fragili e dei loro caregiver.

L’organizzazione di Tra Ville e Giardini può contare sul sostegno del Comune di Varese, dei volontari, delle forze dell’ordine, delle associazioni del territorio e degli sponsor che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’evento.

Le iscrizioni online sono aperte sul sito di Runner Varese e resteranno disponibili fino al 10 giugno.