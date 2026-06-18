A Varese il 20 giugno torna il Torneo Golf e la Cena di Inizio Estate della Croce Rossa Italiana

Una giornata di sport, convivialità e solidarietà per sostenere chi vive situazioni di fragilità. Sabato 20 giugno il Panorama Golf Varese ospiterà il Torneo Golf 9 Buche per Croce Rossa Italiana e la tradizionale Cena di Inizio Estate, iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese per raccogliere fondi a favore del Progetto ESORDI.

L’appuntamento prenderà il via alle 17.00 con il torneo di golf, mentre alle 20.00 spazio alla cena aperta non solo ai partecipanti della competizione sportiva, ma anche ad accompagnatori, sostenitori e cittadini che desiderano contribuire alla causa. Sarà infatti possibile prendere parte anche alla sola cena.

Un aiuto concreto contro le nuove povertà

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato al Progetto ESORDI, percorso di cui il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è partner e che opera sul territorio per contrastare le situazioni di povertà emergente.

Attraverso il progetto vengono promossi interventi di sostegno rivolti a persone e famiglie che affrontano difficoltà economiche e sociali, offrendo strumenti concreti per favorire inclusione e autonomia.

Una serata tra sport, solidarietà e convivialità

Oltre alla competizione sportiva e alla cena, la serata sarà arricchita da una lotteria e da alcune iniziative dedicate ai presenti, con l’obiettivo di trasformare l’evento in un momento di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

«Invitiamo cittadini, aziende e sostenitori a partecipare a questa iniziativa – sottolinea il presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, Simone Filippi –. Sarà un’occasione per trascorrere una piacevole serata insieme e, allo stesso tempo, contribuire concretamente a un progetto che genera valore sociale per la nostra comunità».

Ultimi posti disponibili per la cena

Le iscrizioni sono ancora aperte e restano disponibili alcuni posti per la cena fino a esaurimento della capienza. Gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare nei prossimi giorni per assicurarsi la partecipazione all’iniziativa.

L’evento rappresenta un’opportunità per sostenere le attività sociali della Croce Rossa Italiana sul territorio varesino, condividendo una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno verso la comunità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana all’indirizzo email eventi@crivarese.it oppure al numero 366 6454396.