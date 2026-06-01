A Varese il congresso nazionale di uroginecologia: tre giorni di scienza e sensibilizzazione

Si è tenuto a Varese il XXXV Congresso Nazionale degli Uroginecologi Italiani, organizzato dall’AIUG (Associazione Italiana di UroGinecologia e del Pavimento Pelvico) sotto la presidenza del professor Matteo Serati dell’Università dell’Insubria. Tre giorni di confronto scientifico ad alto livello internazionale, dedicati alle patologie uroginecologiche, condizioni che incidono profondamente sulla qualità della vita di milioni di donne.

I numeri dell’evento raccontano da soli il peso specifico di questo appuntamento nel panorama medico nazionale: circa 700 presenze nel corso delle tre giornate, 90 relatori, 50 aziende del settore rappresentate. Un’affluenza che conferma Varese come sede autorevole per un dibattito scientifico di primissimo piano.

All’apertura dei lavori hanno portato il proprio saluto istituzionale il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e il presidente della IX Commissione Permanente di Regione Lombardia, Emanuele Monti, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali e regionali verso un tema che ha rilevanti implicazioni di salute pubblica.

Un problema sanitario sottovalutato

Uno dei messaggi più forti emersi dal congresso riguarda la reale portata epidemiologica delle disfunzioni pelvi-perineali. I dati presentati durante i lavori sono inequivocabili: queste patologie presentano un’incidenza superiore a quella delle malattie neoplastiche, cardiovascolari e polmonari, con un impatto sociale e sanitario elevatissimo, che riguarda da vicino anche la provincia di Varese. Numeri che impongono una riflessione seria sull’adeguatezza delle risorse e dell’attenzione dedicata a queste condizioni nel sistema sanitario.

Multidisciplinarietà e ascolto delle pazienti

Ampio spazio è stato dedicato nel corso del congresso all’importanza di un approccio multidisciplinare, che coinvolga figure professionali diverse — ginecologi, urologi, fisioterapisti, psicologi — nella gestione integrata delle pazienti. Accanto alla dimensione clinica, il congresso ha voluto dare voce direttamente alle donne che vivono queste patologie: le rappresentanti di @amicheperlavulva, realtà di riferimento nel panorama del supporto alle donne con dolore pelvico cronico, hanno portato al tavolo scientifico il punto di vista e le richieste delle pazienti, sottolineando la necessità di una maggiore sensibilizzazione, di un’informazione più capillare e di percorsi diagnostici e terapeutici più accessibili.

La loro presenza al congresso ha segnato un passaggio significativo: il riconoscimento formale, da parte della comunità scientifica, del valore dell’esperienza vissuta come elemento imprescindibile nella costruzione di una medicina più attenta e più equa.

Verso una maggiore consapevolezza

Il XXXV Congresso Nazionale AIUG si chiude con un messaggio chiaro: le disfunzioni uroginecologiche e pelvi-perineali non possono più essere trattate come un problema marginale o inevitabile. Richiedono investimenti in ricerca, formazione e prevenzione, ma anche un cambio culturale che consenta alle donne di riconoscere i sintomi, chiedere aiuto e ricevere risposte adeguate. Un obiettivo ambizioso, che la comunità scientifica italiana sembra oggi più determinata che mai a perseguire.