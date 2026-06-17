A Varese incontro con Amedeo Rossi per la presentazione del libro “Antisemitismo e antisionismo. Usi e abusi”

Sabato 20 giugno alle 10.30, nella sede di unaltrastoriaVArese in via Francesco Del Cairo 34 a Varese, si terrà la presentazione del libro “Antisemitismo e antisionismo. Usi e abusi” di Amedeo Rossi, giornalista e studioso della questione israelo-palestinese. L’incontro è organizzato nell’ambito di festiVAlettura e rappresenta una delle iniziative collegate al lancio della campagna globale “15 Ottobre 2026 FERMIAMO IL MONDO”.

L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’autore, che dialogherà con il pubblico sui temi affrontati nel volume, dedicato al rapporto tra antisemitismo e antisionismo e al modo in cui questi concetti vengono utilizzati nel dibattito politico e mediatico contemporaneo.

Un autore impegnato nello studio del conflitto israelo-palestinese

Amedeo Rossi fa parte della redazione di Zeitun.info, sito che pubblica traduzioni e approfondimenti sul conflitto israelo-palestinese. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla regione e alle sue dinamiche politiche e sociali.

Tra le sue opere figurano “Risorse idriche, colonialismo di insediamento e conflitto israelo-palestinese”, “Il muro della hasbarà” e “Le parole divise. Israele/Palestina: narrazioni a confronto”. Con il nuovo libro propone una riflessione critica su alcuni dei temi più discussi nel confronto pubblico internazionale.

I temi affrontati nel volume

Il libro prende le mosse da una domanda che negli ultimi anni è diventata centrale nel dibattito politico e culturale: antisionismo e antisemitismo sono davvero sinonimi? E ancora: chi critica Israele e le sue politiche lo fa necessariamente per ostilità nei confronti degli ebrei?

Secondo l’analisi proposta dall’autore, l’identificazione tra critica dello Stato di Israele e antisemitismo viene spesso utilizzata per delegittimare oppositori e movimenti di solidarietà con il popolo palestinese. Rossi sostiene che questo meccanismo finisca per spostare l’attenzione dalle condizioni vissute nei territori palestinesi e, allo stesso tempo, rischi di indebolire la lotta contro il reale antisemitismo.

Nel volume vengono esaminate e discusse le posizioni espresse da diversi accademici e giornalisti italiani che hanno affrontato questi temi negli ultimi decenni. L’autore concentra la propria analisi su due concetti che considera centrali nella narrazione dominante: l’idea di Israele come “ebreo collettivo” e la teoria dell’esistenza di un “nuovo” antisemitismo.

Un appuntamento all’interno di festiVAlettura

L’iniziativa è curata da Giuseppe Musolino ed Emanuele Pirotta per unaltrastoriaVArese e si inserisce nel calendario di festiVAlettura, rassegna dedicata alla promozione della lettura e del confronto culturale.

L’ingresso è gratuito. Tuttavia, considerato il numero limitato di posti disponibili, gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare anticipatamente. La prenotazione è consigliata anche per chi desidera assicurarsi una copia dei libri dell’autore.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo unaltrastoria.varese@gmail.com