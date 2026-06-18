A Varese incontro con Francesca Albanese e mobilitazione per la Palestina alla Sala Kolbe

Una serata di riflessione e confronto dedicata alla situazione in Palestina e ai temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale. È in programma venerdì 19 giugno alle 20.30 alla Sala Kolbe di Viale Aguggiari 140 a Varese l’iniziativa “Palestina Anima Mundi”, promossa dal Comitato Varesino per la Palestina con il patrocinio del Comune di Varese.

L’evento si svolgerà in collegamento streaming con oltre cento città italiane e vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Melonipresentando il suo nuovo libro “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”.

Un incontro per riflettere sui diritti e sulla pace

Secondo gli organizzatori, la serata vuole essere un’occasione per approfondire le questioni legate al conflitto israelo-palestinese e per promuovere una riflessione più ampia sul valore della solidarietà, dell’impegno civile e della difesa dei diritti umani.

L’iniziativa rientra in un percorso di sensibilizzazione che coinvolge associazioni, gruppi e cittadini impegnati nel sostegno alla causa palestinese e nella promozione di politiche orientate alla pace e al disarmo.

La lettera aperta al Comune di Varese

Accanto all’incontro pubblico, i promotori stanno raccogliendo adesioni a una lettera aperta indirizzata al sindaco e alla giunta comunale di Varese, sottoscritta da associazioni e realtà riunite nella “Tenda per la Palestina e contro le armi”.

Il documento esprime contrarietà all’accordo tra il Comune di Varese e la Fondazione Leonardo per la riqualificazione dell’area dell’ex Aermacchi di via Sanvito Silvestro e invita cittadini e associazioni a sostenere l’iniziativa attraverso una raccolta firme online.

Presidio in piazza

La mobilitazione proseguirà anche con il consueto presidio del sabato in Piazza del Garibaldino, dove i partecipanti si ritroveranno per condividere riflessioni e iniziative sul tema della pace e dei diritti dei popoli.

L’appuntamento con Francesca Albanese rappresenta uno dei momenti centrali di questo percorso e offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con una delle voci più autorevoli del dibattito internazionale sulla questione palestinese.