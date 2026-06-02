A Varese la Festa della Repubblica sfida la pioggia: consegnate le onorificenze ai nuovi Cavalieri della Repubblica

La pioggia battente non ha fermato le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana a Varese. La mattinata del 2 giugno si è aperta in piazza Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, svolta sotto un cielo grigio e un acquazzone insistente che non ha scoraggiato le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma, i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini presenti.

Dopo il momento solenne in piazza, la celebrazione si è trasferita nell’aula magna dell’Università dell’Insubria di via Ravasi, dove si è svolta la cerimonia ufficiale organizzata dalla Prefettura di Varese per la Festa della Repubblica. Un appuntamento particolarmente significativo, quello del 2026, perché coincide con gli ottant’anni dal referendum del 2 giugno 1946 che segnò la nascita della Repubblica e l’avvio del percorso democratico del Paese.

La cerimonia è stata caratterizzata da una partecipazione sentita e composta. A scandire i diversi momenti sono stati gli interventi musicali della musicista Beatrice Marzagalli, mentre l’Inno di Mameli è stato cantato dai ragazzi della scuola Anna Frank di Varese, accolti da un lungo applauso del pubblico.

Nel corso dell’evento il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha dato lettura del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutti i prefetti italiani in occasione della ricorrenza. Nel testo, il capo dello Stato ha ricordato il valore fondativo del voto del 2 giugno 1946, quando il popolo italiano, dopo il fascismo, la guerra e la Resistenza, scelse democraticamente la forma repubblicana dello Stato e pose le basi della nuova Italia costruita sui principi della Costituzione.

Mattarella ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un «corale e sincero esercizio di democrazia» e ha richiamato il ruolo delle istituzioni nel garantire libertà, sicurezza e coesione sociale, evidenziando l’importanza del dialogo, dell’ascolto e della prossimità verso i cittadini, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e incertezze.

Particolarmente apprezzato anche il messaggio del professor Giulio Facchetti, docente di Linguistica dell’Università dell’Insubria, letto durante la mattinata. Nel suo intervento, Facchetti ha richiamato il significato profondo dell’articolo 2 della Costituzione, definito da autorevoli studiosi come una delle colonne portanti dell’intero ordinamento repubblicano. Il docente ha ricordato come la centralità della persona, il riconoscimento dei diritti inviolabili e il principio di solidarietà rappresentino elementi essenziali della democrazia italiana e costituiscano un argine contro ogni forma di autoritarismo.

Facchetti ha insistito in particolare sul legame inscindibile tra diritti e doveri, sottolineando come la solidarietà politica, economica e sociale sia una condizione necessaria per il funzionamento della comunità democratica. Un richiamo rivolto soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a custodire e rafforzare i valori della Costituzione attraverso la partecipazione civica e la consapevolezza dei propri diritti e delle proprie responsabilità.

Il momento più atteso della mattinata è stato quello della consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ai cittadini della provincia di Varese insigniti del titolo di Cavaliere. Un riconoscimento assegnato dal Presidente della Repubblica a persone che si sono distinte per il loro impegno professionale, sociale, civile e istituzionale, contribuendo con il proprio lavoro e il proprio esempio alla crescita della comunità.

La chiamata sul palco degli insigniti è stata accompagnata dagli applausi dei familiari e delle autorità presenti, in un clima di partecipazione che ha reso tangibile il senso della celebrazione. Un momento che ha dato volto concreto ai valori richiamati durante tutta la mattinata: servizio, responsabilità, solidarietà e dedizione al bene comune.

Tra la pioggia che ha accompagnato l’avvio della giornata e gli applausi che hanno salutato i nuovi Cavalieri della Repubblica, Varese ha così celebrato gli ottant’anni della Repubblica italiana rinnovando il legame con i principi costituzionali che continuano a rappresentare il fondamento della vita democratica del Paese.

Gli insigniti dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2025. Gli insigniti sono: Vincenzo Agrifoglio; Massinissa Askeur; Angelo Borroni; Angelo Maria Calati; Giuseppe Carcano; Riccardo Carlini; Pietro Falletta; Gianluca Giarola; Giuseppe Gigliola; Salvatore Giuseppe Manca; Giuseppe Micalizzi; Tonino Perrucci; Mauro Porro; Massimo Pupo; Antonio Salomone; Alessandro Scorziello; Paolo Severgnini; Francesco Sottili; Giorgio Stracquadanio.