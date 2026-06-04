A Varese le “Stratigrafie” di Tara: un viaggio artistico tra memoria e tempo al MIV

Il Multisala Impero di Varese si trasforma in un palcoscenico per l’arte contemporanea ospitando la mostra «Stratigrafie: studies on permanence» dell’artista comasca Tara. Dal 3 al 28 giugno, lo spazio culturale situato al primo piano dello storico edificio di via Bernascone accoglierà una selezione di ritratti evocativi che invitano il pubblico a un viaggio introspettivo tra memoria, tempo e incompiutezza.

Un viaggio nell’archeologia dell’anima

L’esposizione, coordinata dalla pittrice varesina Ana Elena Sasu, propone opere che superano la semplice rappresentazione estetica. Quelli di Tara sono ritratti che, pur partendo da sembianze femminili, scavano in ciò che sta “sotto”, esplorando la parte più nascosta dell’animo umano. In questa ricerca, il non detto e il non finito si trasformano in una forza generativa capace di innescare profonde riflessioni esistenziali.

La materia come superficie geologica

La tecnica dell’artista si distingue per un approccio fortemente materico e una sperimentazione costante. La tela non è un semplice supporto, ma diventa una vera e propria superficie geologica dove le venature e i materiali, spesso raccolti durante i viaggi di Tara, creano strutture portanti e texture uniche. «Il non detto – spiega l’artista Tara – viene riempito da chi guarda l’opera, che guida il visitatore dal mistero alla nitidezza». Secondo la poetica della pittrice, non bisogna chiedersi il perché davanti al quadro, ma lasciarsi guardare e accompagnare dal flusso della memoria.

Il fascino del “non finito”

Al centro della mostra c’è il concetto di stratigrafia inteso come indagine sulla permanenza nel tempo e nello spazio. I volti dipinti non ritraggono persone specifiche o muse idealizzate, ma sono immagini evocative dove le ombre giocano un ruolo fondamentale. Attraverso la sottrazione della materia e l’uso di graffiti, Tara fa emergere tracce primordiali. L’utilizzo del “non finito” permette di lasciare la storia aperta, rendendo la visione dinamica e permettendo a ogni visitatore di trovare la propria chiave di lettura personale.

Informazioni e orari

L’inaugurazione della mostra è fissata per mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 presso il MIV. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 28 giugno 2026. L’accesso allo spazio espositivo è libero e gratuito, offrendo a tutti i cittadini e agli appassionati l’opportunità di scoprire il lavoro di questa artista comasca in un contesto dedicato alla valorizzazione della creatività del territorio.