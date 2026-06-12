A Varese prosegue la rassegna “Nord in Giallo”: arrivano Giovanni Grasso e Orso Tosco

Nuovi appuntamenti a Varese con Nord in Giallo, la rassegna dedicata alla narrativa noir, poliziesca e investigativa che negli ultimi mesi ha portato in città alcuni tra i più apprezzati autori del panorama letterario italiano. Il prossimo fine settimana vedrà protagonisti due nomi molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di intrecciare mistero, indagine e profondità narrativa: Giovanni Grasso e Orso Tosco.

Giovanni Grasso presenta “Finché durerà la terra”

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle 18.30 alla Sala Montanari di Varese, dove sarà ospite Giovanni Grasso per presentare il suo ultimo romanzo “Finché durerà la terra” (Rizzoli, 2026).

Giornalista e scrittore, Grasso ricopre dal 2015 il ruolo di consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la stampa e la comunicazione. Nelle sue opere affronta spesso temi che intrecciano storia e vicende umane, con uno sguardo rivolto alle contraddizioni e alle ferite del Novecento.

Nel nuovo romanzo il protagonista, un ex seminarista, riceve da un vecchio amico un incarico particolare: infiltrarsi in una comunità di veggenti in Umbria per fare luce sui traffici e sugli interessi che ruotano attorno al gruppo. Un’indagine che si sviluppa tra fede, manipolazione e ricerca della verità.

Orso Tosco e il ritorno del commissario “Pinguino”

La rassegna proseguirà sabato 20 giugno alle 18.30 al Mondadori Bookstore di via Morosini con Orso Tosco (nella foto), scrittore, poeta e sceneggiatore tra le voci più apprezzate del giallo contemporaneo.

L’autore presenterà “La malinconia del tartufo” (Rizzoli, 2026), terzo capitolo della serie dedicata al commissario Gualtiero Bova, soprannominato “il Pinguino”.

Tosco si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica nel 2024 con “L’ultimo pinguino delle Langhe”, romanzo che gli è valso il Premio Scerbanenco. Nel nuovo episodio il commissario si trova a indagare sull’omicidio del pittore Titti Sbrana, ucciso nonostante avesse già programmato il proprio suicidio assistito. Una vicenda che si sviluppa tra le colline delle Langhe e che promette di mescolare ironia, mistero e riflessione.

Tutte le informazioni e il calendario completo della rassegna sono disponibili sul sito nordingiallo.it.