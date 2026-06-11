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A Varese serata di gala dell’ordine degli avvocati: consegna delle targhe d’oro e d’argento

Appuntamento dedicato ai professionisti che hanno segnato la storia dell'avvocatura varesina. Uno dei momenti più significativi della vita associativa dell'Ordine. L'elenco dei premiati

ordine avvocati varese

Sarà una serata dedicata ai professionisti che hanno segnato la storia dell’avvocatura varesina quella in programma venerdì 12 giugno all’Hotel Capolago di Varese. L’Ordine degli avvocati di Varese organizza infatti la tradizionale serata di gala con consegna delle targhe d’oro e d’argento, un appuntamento pensato per rendere omaggio ai colleghi che hanno raggiunto importanti traguardi di carriera.

L’evento prenderà il via alle ore 19 e sarà accompagnato dalla cena sociale e dall’intrattenimento musicale del Dj Max. La serata rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa dell’Ordine, occasione per celebrare l’impegno professionale e il legame con il territorio.

Quest’anno la targa d’oro sarà conferita all’avvocato Giustino Massaro, mentre le targhe d’argento saranno assegnate agli avvocati Adriana Brosca, Luciana Catti, Roberto Dinato, Stefano Filograna, Enrico Frepoli, Enrica Gioia, Marzia Giovannini, Alberto Malatesta, Emanuela Moretti, Giulio Moroni, Domenico Assunto Nitopi, Franco Pistoni e Fabio Rizza.

La manifestazione si svolgerà presso l’Hotel Capolago, in via per Bodio 74 a Varese. Le iscrizioni si sono chiuse il 5 giugno e la partecipazione è riservata ai prenotati.

Un momento di riconoscimento e ringraziamento che ogni anno riunisce la comunità forense varesina per celebrare la professionalità, l’esperienza e il contributo offerto dagli avvocati premiati nel corso della loro attività.
(nella foto, una delle edizioni passate)

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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