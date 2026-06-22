A Varese torna il grande ritmo spirituale: le date e gli ospiti del Gospel Festival 2026

Il fine settimana del 18 e 19 luglio la città giardino ospita una delle rassegne più attese dell’estate con la presenza del grande artista internazionale Volney Morgan e del coro Greensleeves

Il Varese Gospel Festival torna ad accendere l’estate con l’edizione 2026, promettendo due serate di grande musica, ritmo ed emozione. Sabato 18 e domenica 19 luglio, la città giardino diventerà la capitale della musica spirituale grazie a un programma ricco di ospiti e alla presenza di una star internazionale del calibro di Volney Morgan, figura tra le più carismatiche e premiate della scena gospel contemporanea. L’evento offre la possibilità di assistere ai singoli concerti o di vivere l’intera esperienza con formule dedicate.

Il programma di sabato 18 luglio

La prima serata del festival sarà un’esplosione di energia e partecipazione. Sul palco si alterneranno il Gospel Lab e lo stesso Volney Morgan, che guiderà il grande coro composto dai partecipanti al workshop pomeridiano. Il gran finale della serata sarà affidato al Greensleeves Gospel Choir, per un appuntamento carico di ritmo e positività contagiosa.

La chiusura di domenica 19 luglio

Il fine settimana si chiuderà domenica con un concerto speciale e intimo al tempo stesso. Il protagonista della serata sarà il Greensleeves Gospel Choir, diretto da Fausto Caravati. Il coro varesino non sarà solo, ma vedrà nuovamente la partecipazione straordinaria di Volney Morgan per un viaggio emozionante attraverso le voci e le sfumature della musica gospel, pensato per toccare il cuore del pubblico.

Cantare con i grandi: il workshop

Oltre ai concerti, il festival offre un’importante opportunità di formazione per gli appassionati. Sabato 18 luglio si terrà infatti il Workshop Gospel condotto da Volney Morgan. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e i posti sono limitati. Gli organizzatori hanno previsto tariffe speciali per cori e gruppi, con un’agevolazione particolare: per i cori che si iscrivono, il direttore potrà partecipare gratuitamente.

La nuova location e i biglietti

L’edizione di quest’anno si sposta in una nuova sede: le attività del workshop si terranno infatti presso la Solevoci Factory, con ingresso da via Gozzi 111 a Varese. I biglietti per i concerti del fine settimana sono già disponibili per l’acquisto. Tutte le informazioni utili, il programma dettagliato e i moduli per l’iscrizione al workshop sono consultabili sulla pagina ufficiale di Solevoci.