A Varese un convegno sugli Stati Uniti d’Europa nel segno di Mazzini e della Repubblica

In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’Associazione Mazziniana Italiana rilancia il valore delle istituzioni repubblicane e guarda al futuro dell’Europa con un convegno dedicato al sogno mazziniano degli Stati Uniti d’Europa.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno 2026, dalle 9 alle 12, nel Salone Estense del Comune di Varese, con il convegno dal titolo “Gli Stati Uniti d’Europa. Un sogno mazziniano”, organizzato insieme al Comune di Varese.

La mattinata sarà aperta dagli interventi del sindaco di Varese, Davide Galimberti, e dei rappresentanti dell’Associazione Mazziniana Italiana. Il dibattito sarà poi affidato a tre relatori, che affronteranno il tema da prospettive diverse: storica, giuridica e politica.

Il professor Enzo Rosario Laforgia proporrà un inquadramento storico con la relazione “Pace, federalismo, Europa”. Il professor Vincenzo Salvatore, docente di Diritto costituzionale all’Università degli Studi dell’Insubria, interverrà sul tema “Dall’Unione economica all’Unione politica, come superare la sovranità nazionale”. Il senatore Alessandro Alfieri approfondirà invece gli aspetti politici e istituzionali con un intervento dal titolo “La politica estera e la difesa comune, primo passo verso gli Stati Uniti d’Europa”.

Il convegno si inserisce in un momento di particolare significato civile. Nel messaggio diffuso per il 2 giugno 2026, l’Associazione Mazziniana Italiana ricorda infatti come le istituzioni repubblicane abbiano garantito alle italiane e agli italiani il più lungo periodo di democrazia, libertà, pace e benessere della storia del Paese.

L’associazione ribadisce inoltre il valore della Costituzione repubblicana come “vincolo di comunione” e “progetto” comune, nel quale ogni cittadina e ogni cittadino possono riconoscersi senza distinzioni. Un patto da difendere nella sua interezza, contro ogni tentativo di stravolgimento.

Al centro della riflessione vi è anche il richiamo all’universalità dell’umanità mazziniana, intesa come soggetto collettivo responsabile del Pianeta Terra. In questa prospettiva, la piena unificazione europea viene indicata come uno dei passaggi necessari per costruire un ordine internazionale fondato sul diritto e per portare a compimento il progetto repubblicano.

Nel centenario della loro scomparsa, l’Associazione Mazziniana Italiana ricorda infine Giovanni Amendola e Piero Gobetti, vittime della violenza fascista, sottolineando come il loro sacrificio e il loro insegnamento restino tra le radici più vitali della Repubblica e della Costituzione.

La giornata del 5 giugno sarà dunque l’occasione per riflettere sul presente e sul futuro dell’Europa, a partire da un ideale che affonda le sue radici nel pensiero e nell’azione di Giuseppe Mazzini, ma che conserva una forte attualità nel dibattito politico contemporaneo.