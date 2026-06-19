A Venegono Inferiore torna il campus estivo “Non Solo Tennis” dell’Associazione Arcobaleno

Sport, gioco, amicizia e tanto movimento all’aria aperta. L’Associazione Sportiva Arcobaleno di Venegono Inferiore presenta l’edizione 2026 del campus estivo “Non Solo Tennis”, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L’iniziativa si svolgerà dall’8 giugno al 7 agosto presso il centro sportivo di via Damiano Chiesa 13B e punta a offrire alle famiglie un’esperienza che va oltre la semplice scuola tennis, trasformando l’estate in un’occasione di crescita personale, socializzazione e divertimento.

La proposta nasce dall’esperienza maturata negli anni dalla scuola tennis Arcobaleno, una realtà che da oltre vent’anni coinvolge decine di giovani atleti del territorio e che ha fatto dell’inclusione e del divertimento il proprio punto di forza.

Non solo tennis

Come suggerisce il nome, il campus non sarà dedicato esclusivamente alla racchetta. Accanto alle lezioni quotidiane di tennis con lo staff Arcobaleno, i partecipanti potranno cimentarsi in numerose attività sportive e ricreative: calcetto, pallavolo, beach tennis, beach volley, ping pong e scacchi.

Non mancheranno i momenti di relax, grazie alla presenza di una piccola piscina, e spazi dedicati ai compiti delle vacanze nelle ore più calde della giornata.

Una giornata tra sport e giochi

Le attività inizieranno alle 8.30 con l’accoglienza e i giochi di riscaldamento. La mattinata sarà dedicata principalmente al tennis e agli sport di squadra, mentre nel pomeriggio spazio a piscina, giochi organizzati, tornei e attività a premi.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi una giornata equilibrata tra attività fisica, svago e momenti educativi, in un ambiente sicuro e stimolante.

Una struttura pensata per i giovani

Il campus si svolgerà all’interno del centro sportivo Arcobaleno di Venegono Inferiore, una struttura che dispone di campi da tennis coperti e scoperti, area beach volley, campo da calcio, spazi verdi e zona ristoro. Una dotazione che negli anni ha consentito all’associazione di sviluppare un’offerta sportiva sempre più ampia per bambini e ragazzi del territorio.

Costi e iscrizioni

Il campus è organizzato in moduli settimanali dal lunedì al venerdì.

Le quote previste sono:

Mattino: 30 euro

Pomeriggio: 30 euro

Giornata intera: 50 euro

Buono pasto del mercoledì: 5 euro per la pizza

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

Mimmo: 347 3837762

Ezio: 338 5322304

Email: cosimotorino@gmail.com

L’appuntamento è quindi per un’estate all’insegna dello sport, del gioco e della condivisione, con una proposta che punta a far vivere ai più giovani giornate attive e ricche di esperienze.