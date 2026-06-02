A Vergiate una serata di poesia e riflessione con don Sergio Dell’Orto

Un viaggio tra ricordi, esperienze di vita e riflessioni sul presente e sul futuro. È quanto proporrà don Sergio Dell’Orto nella serata di sabato 20 giugno, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Vergiate.

L’incontro sarà dedicato alla lettura di una selezione di poesie scritte dal sacerdote, testi che raccontano il suo percorso umano e spirituale a partire dagli anni dell’adolescenza fino all’età adulta. Un’occasione per condividere pensieri, emozioni e considerazioni sul tempo che stiamo vivendo e sulle sfide del domani.

Don Sergio Dell’Orto è stato ordinato sacerdote nel 1992 ed è compagno di ordinazione dell’attuale parroco di Vergiate, don Fabrizio Crotta. Tra il 1989 e il 1990 ha svolto il proprio servizio come seminarista nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Golasecca, mantenendo nel tempo un legame con il territorio del Basso Verbano.

Oggi è parroco della parrocchia di San Bernardo, nel quartiere Comasina di Milano, dove svolge il suo ministero pastorale. La serata di Vergiate offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere una dimensione più personale del sacerdote attraverso la forza evocativa della poesia.