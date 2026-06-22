A Villa Della Porta Bozzolo arriva il coro Goccia di Voci

Prosegue la rassegna MusiCuvia 2026 con un appuntamento capace di trasformare uno dei luoghi più suggestivi della Valcuvia in un palcoscenico a cielo aperto. Domenica 28 giugno alle 18.30, il monumentale giardino all’italiana di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno ospiterà il concerto di Goccia di Voci, una delle realtà corali più originali e apprezzate della Svizzera.

Saranno 46 le voci provenienti da Locarno, Zurigo, Berna e Alto Piemonte che accompagneranno il pubblico in un percorso sonoro immerso nella bellezza della fastosa villa cinquecentesca. Un’esperienza che va oltre il semplice concerto, grazie a una formula capace di coinvolgere gli spettatori attraverso repertori provenienti da culture e tradizioni diverse.

Da sempre il coro si presenta con il motto “Canti dallo spirituale allo spiritoso”, una sintesi perfetta del suo stile: da una parte la profondità della musica sacra, dall’altra la leggerezza del gioco, del ritmo e della condivisione. Gli arrangiamenti creativi e le esibizioni ricche di energia hanno reso Goccia di Voci una delle esperienze corali più affascinanti del panorama elvetico, capace di conquistare il pubblico con freschezza, vitalità e una contagiosa gioia di cantare.

Il coro è stato fondato nel 1996 dal maestro Oskar Boldre e nel corso degli anni è cresciuto fino a comprendere sette formazioni: tre in Svizzera – Ticino, Zurigo e Berna – e quattro in Italia. Le compagini svizzere hanno ottenuto importanti riconoscimenti al Concorso Nazionale Svizzero per cori, conquistando il secondo posto nel 2013 e nel 2023 e il primo posto nel 2017, anno in cui hanno ricevuto anche il premio speciale della giuria come coro più originale e innovativo tra le 63 formazioni partecipanti.

In quasi trent’anni di attività, Goccia di Voci ha realizzato oltre 380 concerti in diversi Paesi e ha preso parte a eventi di grande rilievo. Tra questi, nel 2016, la partecipazione allo spettacolo inaugurale del tunnel di base del Gottardo (AlpTransit) a Pollegio, trasmesso in diretta dalla televisione nazionale svizzera.

L’appuntamento di Casalzuigno promette dunque di essere uno dei momenti più coinvolgenti dell’edizione 2026 di MusiCuvia, grazie all’incontro tra la forza espressiva delle voci, la varietà dei repertori e il fascino senza tempo di Villa Della Porta Bozzolo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.