A Villa Recalcati la presentazione di “Vite al lavoro”, il libro sulle sfide dell’occupazione tra equità e inclusione

Sarà presentato il prossimo 11 giugno, alle ore 17.00, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, il volume “Vite al lavoro. Formazione, equità, inclusione in un mondo che cambia” (edizioni Guerini Next), curato da Eliana Minelli, Professore associato di Organizzazione Aziendale della LIUC – Università Cattaneo, con prefazione del giornalista Ferruccio De Bortoli e postfazione di Federico Visconti, Professore ordinario di Economia Aziendale della LIUC – Università Cattaneo e Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

“Questo libro, spiega Eliana Minelli, riflette sulle nuove dinamiche del mercato del lavoro e sulle quattro dimensioni di disuguaglianza che hanno ispirato il Progetto LISA (Learning, Inclusion, Salary, Ageing). Si tratta di temi che assumono particolare rilevanza in un territorio strategico come l’Insubria, laboratorio privilegiato delle dinamiche transfrontaliere tra Italia e Svizzera”.

“Attraverso un’analisi intersezionale, prosegue Eliana Minelli, il libro affronta questioni centrali per il futuro del lavoro: la formazione permanente, l’inclusione dei lavoratori stranieri, il divario retributivo di genere e l’invecchiamento dei lavoratori. La presentazione sarà un’opportunità per discutere modelli di gestione e strumenti capaci di coniugare competitività aziendale, benessere individuale ed equità sociale, per costruire un mercato del lavoro più sostenibile e inclusivo”.

Dopo i saluti istituzionali di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese, i lavori saranno aperti dalle relazioni di Eliana Minelli, Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese, e di Valentina Amorese, Programme Officer dell’Area Ricerca Scientifica di Fondazione Cariplo, dedicato all’impegno della Fondazione nella ricerca sociale.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata all’approfondimento delle dimensioni del progetto LISA, con l’intervento della ricercatrice Ilenia Bua, seguito da una Tavola Rotonda sul tema “Dalla fotografia alla realtà: quali strumenti per il territorio”, alla quale parteciperanno Andrea Chiaravalli (imprenditore Chiaravalli Group, Ivana Perusin (Vicesindaca di Varese), Francesco Maresca (Responsabile dell’Area Lavoro della Provincia di Varese), Furio Bednarz (consulente e fondatore di ECAP Consulenza), oltre al professore Federico Visconti, con la moderazione di Rosella Trombetta, giornalista, Ufficio Stampa Progetto LISA. Le conclusioni saranno affidate ad Alfredo Biffi (Professore Associato di Organizzazione Aziendale dell’Università degli Studi dell’Insubria).

“Vite al lavoro. Formazione, equità, inclusione in un mondo che cambia” è disponibile presso tutte le librerie e online.