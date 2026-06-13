A Villa Toeplitz torna Tra-Monti Festival: a Varese arrivano Nada, Vintage Violence, La Quarta Luna

Dopo il successo della prima edizione torna a Varese il Tra-Monti Festival, la rassegna che unisce natura, bellezza e musica d’autore nella cornice di Villa Toeplitz. Il festival proporrà tre serate dedicate a generi e stili diversi, con artisti affermati e nuove proposte della scena musicale italiana.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio alle 21.30 e sarà dedicato alla riscoperta del repertorio di Lucio Dalla. Sul palco salirà La Quarta Luna, formazione della provincia di Varese composta da musicisti professionisti. Lo spettacolo, della durata di circa due ore, sarà accompagnato da proiezioni.

La serata di venerdì 31 luglio vedrà invece protagonista Nada. L’artista, che nel corso della sua carriera ha attraversato pop, canzone d’autore, rock e sperimentazione, porterà sul palco il proprio repertorio. Accanto all’attività musicale, Nada si è dedicata anche alla scrittura: dal libro Il mio cuore umano è stato tratto il film La bambina che non voleva cantare. Il brano Senza un perché è inoltre stato scelto da Paolo Sorrentino per la serie The Young Pope.

Ad aprire la serata sarà Santoianni, cantautore milanese e più giovane vincitore di Sanremo Lab. Autore per diversi artisti, tra cui Ron, ha pubblicato nel gennaio 2026 l’album SUONATUTTOMALE.

La terza e ultima serata, sabato 1° agosto, sarà invece dedicata ai giovani artisti e alla musica indipendente.

Dalle 21 salirà sul palco Filippodallinferno, polistrumentista che mescola rock, blues e psichedelia a una scrittura cantautorale intensa. L’artista proporrà uno spettacolo in duo già apprezzato in occasione di concerti di musicisti come Marlene Kuntz e Lucio Corsi.

A seguire si esibiranno i Gospel, band alternative rock nata sul Lago Maggiore nel 2017 e composta da Lorenzo Balice, Riccardo Ligorio, Stefano Dal Lago, Mattia Tavani e Lorenzo Conforto Galli. A Varese presenteranno il loro nuovo singolo. Dalle 22.30 sarà la volta dei Vintage Violence, tra i nomi storici dell’underground punk e garage italiano. La band arriva al festival dopo il tour dedicato all’EP A Sentimento, che ha fatto registrare il tutto esaurito in numerosi club italiani. A chiudere le serate sarà il dj set di 4Season Collapse, collettivo varesino attivo sulla scena musicale locale, con una selezione che spazierà dal rock al rap fino alla house.

Il festival si svolgerà nel Parco di Villa Toeplitz, in via G.B. Vico a Varese. I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito della Multisala Impero. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone con disabilità.

In caso di maltempo, gli appuntamenti del 30 e 31 luglio saranno trasferiti all’Auditorium San Giovanni Bosco di via Lazzaro Papi, mentre la serata del 1° agosto si terrà nel salone dell’Ex Liceo Musicale di piazza della Motta.